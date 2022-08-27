مشروب عجيب لتبييض الجسم بالكامل، متى ما كان الانسان سليماً من الداخل، انعكس صحة واناقة وجمال على البشرة. تفتيح البشرة والقضاء على البقع الغامقة التي تشوبها لا يكونان فقط باعتماد الخلطات الطبيعية موضعياً، بل أيضاً عن طريق مجموعة كبيرة من المشروبات التي عرفت مؤخراً بالـ Detox.

مشروب رائع لتبييض الجسم كله

تعتمد فعالية المكونات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة الداكنة ولكامل الجسم على دورها في إزالة البقع الداكنة دون أي آثار جانبية على البشرة، حيث تعمل على تقشير وإزالة الجلد الميت. نستخدم عادة أقنعة طبيعية مصنوعة من مواد غذائية مثل الكركم أو الزبادي أو الخيار أو القهوة.

لكن هناك ايضا مشروب رائع لتبييض الجسم بالكامل مكون من مواد طبيعية وبعض الخلطات العشبية التي لا تؤثر سلبا على البشرة ولها نتيجة فعالة في تفتيح الجسم بالكامل في فترة قصيرة مثل الشاي مع زنجبيل. يساهم هذا المشروب الغريب أيضًا في تبييض الجسم بالكامل.

يعزز صحة الجلد ويحفز الدورة الدموية مما يعزى إلى تفتيح البشرة وجعلها ناعمة ولامعة بدون أي شوائب أو ميكروبات.

تكمن طرق تفتيح البشرة في علاج أسباب سواد الجلد وأهمها التعرض لأشعة الشمس الضارة أو لأمراض مثل فقر الدم، لذلك سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل عن مشروب غريب لتفتيح الجسم بالكامل على النحو التالي

1- مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل

يعتبر هذا المزيج من الشاي الأخضر والزنجبيل المجفف مشروبًا رائعًا لتبييض الجسم بالكامل، لأن المكونين غنيان بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم والبشرة، ويمكن أن يكون هذا المشروب أعدت من خلال ما يلي

المكونات

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

كوب كبير من الماء النقي

كيف تستعد

نضيف الزنجبيل المطحون إلى الشاي الأخضر. نضيف المزيج إلى وعاء نظيف، ثم نضيف الماء إليه. اتركي الخليط على نار خفيفة حتى الغليان. ثم نترك المزيج ليبرد قليلاً أو يمكن تناوله دافئاً مرتين يومياً في الصباح على معدة فارغة وأيضاً بعد العشاء للحصول على أفضل النتائج لتبييض الجسم بالكامل.

2- مشروب جزر وبرتقال

من خلال هذا المشروب يمكن الحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة وإزالة المناطق الداكنة من الجسم. مزيج الجزر مع عصير البرتقال هو أفضل مشروب رائع لتبييض الجسم بالكامل. يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال ما يلي

المكونات

كوب من عصير البرتقال الطازج

شرائح جزر طازجة

4 ملاعق طعام من بذور الكتان المجففة

2 ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض الطبيعي وزيت الزيتون وعصير الليمون.

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة حبة البركة.

ملعقة يانسون.

ملعقة القرطم.

كيف تستعد

تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه وتخلط جيدا بالخلاط الكهربائي ماعدا المكونات الجافة. نحضر وعاء زجاجي ونضع الخليط السابق فيه ونضيف إليه المكونات الجافة. يُحفظ هذا المزيج المتجانس معًا لمدة ليلة كاملة في درجة حرارة الغرفة، ثم يُحفظ في الثلاجة. تناول ملعقة كبيرة من هذا المزيج بعد وضعه في كوب ماء فاتر صباحاً على معدة فارغة، وذلك لفعاليته في تطهير الجسم من الميكروبات والجراثيم ودوره الفعال في تبييض الجسم وتفتيح المناطق الداكنة من الجسم. .

3- مشروب الحليب والشوفان

يحتوي كل من الحليب والشوفان على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي لها دور فعال في تفتيح الجسم بالكامل وتعزيز صحة الجلد والبشرة، لذا فإن مشروب الحليب مع الشوفان المطحون هو أفضل مشروب لتبييض الجسم بالكامل، ويمكن أن يكون هذا المشروب على النحو التالي

المكونات

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

كوب كبير من الحليب.

ملعقة عسل نحل.

كيف تستعد

نحضر وعاءًا نظيفًا، نضع الحليب وثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون ناعماً ونضيف العسل الأبيض ونخلطهم جيدًا. ثم نضع هذا الخليط على نار خفيفة حتى يغلي، ثم نتركه حتى يهدأ بعد إبعاده عن النار. نشرب هذا المشروب يوميًا، قبل الإفطار، على معدة فارغة، حتى تظهر فعاليته في تبييض الجسم بالكامل، وتعزيز صحة الجسم، والتخلص من المناطق الداكنة.

4- مشروب الحليب والتمر

أشهر مشروب لتبييض الجسم كله شائع بين المشروبات التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم، وذلك لسهولة تحضيره وتوافر مكوناته، ويمكن الاستفادة من دوره في تفتيح البشرة من خلال تحضيره. على النحو التالي

المكونات

كوب كبير من الحليب.

4 حبات من التمر المخلل.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

كيف تستعد

نضع التمر المفروم مع الحليب بعد تسخينه ويغطي المزيج لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يضاف ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون. نشرب خليط التمر والحليب يومياً قبل تناول الفطور في الصباح، ليقوم هذا المشروب بتبييض الجسم بطريقة رائعة وفي وقت قصير.

أطعمة تفتيح البشرة

هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والتي بدورها تساعد في تبييض الجسم بالكامل، ومن أهم هذه الأطعمة

خيار.

الشوفان؛

البرتقالي؛

جزر.

ليمون وعسل.

زبادي.

الكركم والحمص.

هلام البابايا والصبار.

قناع تفتيح البشرة المذهل

تتكون هذه الوصفة من ربع كوب حليب كامل الدسم ونصف ملعقة كبيرة كركم مطحون وملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص، اخلطيهم معًا جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا، ثم ضعي هذا الخليط على الوجه كقناع أو قناع واتركيه من أجل عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا على الوجه، ثم نقوم بإزالته بالماء الفاتر، ستلاحظ النتيجة الرائعة في تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء وتوحيد لون البشرة.

وصفة طبيعية للتخلص من البثور

في هذه الوصفة نستخدم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة من زيت اللوز، وملعقة من العسل الأبيض الطبيعي وصفار البيض، ونخلط كل هذه المكونات جيدًا في وعاء حتى يصبح الخليط متجانسًا، ثم نصنع قناعًا ونضعه على البشرة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة منتعشة ولامعة.

تحتوي مكونات الوصفة على عناصر غذائية مهمة لتفتيح البشرة ومضادات الأكسدة والالتهابات التي تساعد على تنقية البشرة تمامًا وتساهم في علاج حب الشباب وإزالة البثور السوداء، وهذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة.

نصائح لتفتيح الجسم والبشرة

هناك مجموعة من التعليمات للحفاظ على البشرة من السواد، وكذلك لتعزيز صحة الجلد والتخلص من جميع المناطق الداكنة في الجسم من خلال ما يلي

يجب تناول كميات كبيرة من الماء الفاتر الذي يساعد الجسم على إزالة السموم والجراثيم التي تصيب الجلد والجلد للحصول على بشرة فاتحة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة لفترة طويلة من الزمن.

غسل الجلد بانتظام بغسول الوجه بماء الورد أو باستخدام الصابون المناسب لبشرتك.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات لتعزيز صحة الجلد.

حتى تقضي على مشكلة البقع الغامقة أو تصبغات البشرة، بشكل اعتيادي دون استخدام أي مواد كيماوية لها تأثير جانبي على الصحة أو الوجه، بجانب مجموعة كبيرة من النصائح التي يجب عليك الالتزام بها للحفاظ على لون جلدك .