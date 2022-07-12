مشروع أضاحي يطبق تقنية التجميد السريع

مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من الأضاحي والأضاحي، وفي سياق المساهمة في تيسير مناسك الحج، طبقت تقنية التجميد السريع خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والحفاظ على جودتها.

وتشمل هذه التقنية تجميد لحوم الذبائح، خلال مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، عند استلامها، ثم العمل على تقطيعها وتعبئتها، ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية، ونقلها إلى الحاويات المخصصة لحفظها، والتي صُممت بمواصفات خاصة للتجميد باستخدام تقنية الثلج الجاف بالداخل مما يساعد على الحفاظ على الذبح قبل عمليات التوزيع من خلال أسطول النقل المخصص لها.

تقنية التجميد السريع

ولدت الفكرة من خلال مبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من التضحيات للاستفادة من مخلفات الكربون من المصانع وتقليل انبعاثاتها، من خلال عمليات إنتاج الثلج الجاف، وساهمت في إيصال اللحوم إلى المستفيدون منه في وقت قصير بجودة عالية، بعد أن كان التجميد يصل إلى 24 ساعة سابقًا، وتصل درجة حرارة التبريد فيه إلى 20 درجة تحت الصفر.

وتعتزم “الأضاحي” من خلال المبادرة الوصول إلى ربع مليون تضحيات في السنوات القادمة، لحضور مناسك الحجاج، وضمان سلامتهم وجودتهم، ودعم المشاريع التي تساهم في تقديم وتبني حلول مبتكرة، والعمل على التعاون. مع الكيانات التي لديها مراكز بحث لتطويرها.