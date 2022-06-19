مشروع إزالة الأحياء العشوائية فى جدة يبدء فى صرف التعويضات ويحدد أليات التعويض للسكان

أعلنت الأمانة العامة لمدينة جدة ، عن بعض الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في مشروع إزالة العشوائيات في جدة ، والتي تشمل تعويض السكان الذين أزيلت منازلهم بسكن مؤقت على نفقة الدولة ، بحسب ما نقلته الأمانة العامة. قالت مدينة جدة ، إنه تمت إزالة 22 حيًا سكنيًا من العشوائيات حتى الآن ، من أصل 34 حيًا تم تحديد إزالتها وفقًا للمشروع المقام لتطوير العشوائيات في جدة.

إزالة أحياء بجدة

من جانبه قال صاحب السمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إنه مستمر في متابعة تنفيذ المشروع وتطويره بشكل مستمر ، وأن الجهات الحكومية تعمل بكل قوة لتيسير كافة المعوقات التي تواجه السكان في الحصول على تعويض أو سكن بديل بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع مراحل المشروع.

إزالة أحياء بجدة وتعويض السكان

من ناحية أخرى ، أعلنت الأمانة العامة لمدينة جدة أنه تم تسليم إسكان التنمية البديلة لأكثر من 200 مستفيد من سكان العشوائيات التي تمت إزالتها في مدينة جدة ، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المجانية للمقيمين في مدينة جدة. السكان ، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لهم 85 ألف خدمة ، من بينها دفع الإيجار ونقل الحقائب ، وتوزيع المواد الغذائية والأدوية وغيرها عليهم بالمجان.

آليات العمل في مشروع إزالة العشوائيات بجدة

وناقش سمو الأمير خالد الفيصل مختلف الأمور المهمة والمتعلقة بآليات العمل في المشروع ، حيث أوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن الخدمات الإسكانية تشمل ثلاث فئات وهي الأسرة الأمنية ومنازل المقيمين في الأحياء أصحاب الملكية. ومن استأجرت الدولة منازلهم حتى استلام التعويض. والفئة الضرورية والأخيرة هم المواطنون المقيمون في تلك المنطقة وغير المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

صرف تعويض في مشروع إزالة العشوائيات

وخصصت الحكومة السعودية مبلغ مليار ريال سعودي لدفع قيمة التعويضات للمقيمين في تلك الأحياء ، على أن يتم صرف التعويض على مراحل مختلفة حسب الجدول الزمني في كل منطقة ، بعد انتهاء الفترة. عمليات التقييم وجرد مساكنهم وانتهاء إجراءات صرف المواطنين للتعويضات عن كل مستحق.

المستندات المطلوبة لدفع تعويض جدة للأحياء الشعبية

من جهتها أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن هناك 8 مستندات يجب تقديمها من أجل الحصول على تعويض عن التهديد في جدة ، وهي: