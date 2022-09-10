مشروع القرن.. سويسرا تستعد لدفن النفايات النووية

بعد ما يقرب من 50 عامًا من البحث عَنّْ الطريقة المثلى لتخزين نفاياتها المشعة، تستعد سويسرا لـ “مشروع القرن” لدفن الوقود النووي فِيْ أعماق الأرض.

أعلنت سويسرا، يوم السبت 10 سبتمبر 2022، ممثلة بالمنظمة الوطنية لتخزين النفايات المشعة، أنها اختارت موقعًا فِيْ شمال البلاد، ليس بعيدًا عَنّْ الحدود الألمانية، لإنشاء مستودع تخزين جيولوجي عميق. للنفايات المشعة.

تخزين النفايات المشعة تحت الأرض

وذكرت المنظمة التي أوكلت إليها مهمة التعامل مع النفايات المشعة فِيْ البلاد أنها قررت أن منطقة Nordlich-Legern هِيْ الأفضل من بين المواقع الثلاثة التي كانت تفكر فِيْ إنشاء موقع تخزين تحت الأرض.

وقال متحدث باسم “التعاونية الوطنية لإدارة النفايات المشعة ناجرا” لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني “لقد اخترنا نوردليش ليجرن (مقاطعة لينجرن فِيْ شمال سويسرا) كَمْوقع آمن لإنشاء مستودع جيولوجي عميق”.

وأضاف “أظهرت التحقيقات المكثفة أن نوردليش ليجرن هُو أنسب موقع ويحتوي على أكبر مستودعات آمنة”.

والمكان المختار، تقع أجزاء منه على مرأى من أماكن فِيْ منطقة Hohentingen فِيْ ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، وسيتم دفن النفايات على عمق مئات الأمتار فِيْ هذا المكان.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية Keystone-ATS أن ناجرا أبلغت سكان المنطقة بشكل مباشر ومن المتوقع أن تقدم اقتراحها إلَّى الحكومة السويسرية يوم الاثنين.

ليس من المتوقع أن تعلن الحكومة السويسرية قرارها النهائي قبل عام 2029، لكن من غير المرجح أن يكون قرارها نهائيًا، حيث يجب طرح القضية للاستفتاء على أساس النظام السويسري القائم على الديمقراطية المباشرة.

تقوم محطات الطاقة النووية السويسرية بضخ النفايات النووية منذ أكثر من نصف قرن.

ولكن بعد حادث محطة فوكوشيما النووية فِيْ اليابان فِيْ عام 2011، قررت سويسرا التخلي تدريجياً عَنّْ الطاقة النووية. يمكن أن تستمر مفاعلاتهم طالما أنها آمنة.

حاليًا، يتم تخزين النفايات فِيْ “مستودع وسيط” فِيْ Vogenlingen، على بعد حوالي 15 كَمْ من الحدود الألمانية.

83000 متر مكعب من النفايات المشعة

مع المنشأة الجديدة، تأمل سويسرا فِيْ الانضمام إلَّى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم مواقع التخزين الجيولوجي العميقة.

يبلغ حجم النفايات التي سيتم دفنها حوالي 9300 متر مكعب من النفايات عالية الإشعاع و 72000 متر مكعب من النفايات المشعة الضعيفة والمتوسطة. مصدر هذه النفايات هُو خمس محطات نووية سويسرية والقطاع الطبي والقطاع الصناعي.

لا تزال هناك أربع محطات نووية تعمل فِيْ البلاد ولم يتم تحديد مَوعِد استبدالها، وستسمح السلطات السويسرية بمواصلة عملها طالما كان أمنها مضمونًا، مما يعَنّْي أنها يمكن أن تستمر فِيْ العمل حتى الأربعينيات.

تعتزم المنظمة السويسرية تقديم طلب لبناء المستودع النهائي بحلول عام 2024، وفِيْ ذلك الوقت ستقرر الحكومة السويسرية ما إذا كانت ستقبل الطلب قبل تقديمه إلَّى البرلمان للموافقة النهائية.

من الممكن إجراء استفتاء على هذه الخطوة فِيْ سويسرا، لكن من الممكن ألا يتم إجراء الاستفتاء قبل عام 2031. إذا لم يتم رفض القرار، يمكن البدء فِيْ بناء المستودع، وفِيْ هذه الحالة التخزين، الذي سيستغرق عدة سنوات، وسيبدأ فِيْ عام 2050، وبعد ذلك، ستتم مراقبة المستودع لعدة عقود، وسيتم إغلاقه نهائيًا وتفكيك المباني الموجودة على سطحه فِيْ عام 2125.

حتى الآن، قامت فنلندا فقط ببناء موقع من الجرانيت، بينما أعطت السويد الضوء الأخضر فِيْ يناير لبناء موقع خاص بها لدفن الوقود النووي المستهلك فِيْ الجرانيت أيضًا.

تخطط فرنسا بدورها لتخزين نفاياتها المشعة فِيْ الطين تحت الأرض.

فِيْ سويسرا، يجب دفن ما يقرب من 83000 متر مكعب من النفايات المشعة، بعضها نشط للغاية.