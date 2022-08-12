مشروع بيت الوطن فِيْ مصر.. إضافة أراض ووحدات سكنية جديدة (التفاصيل)

أضافت الحكومة المصرية وحدات سكنية وقطع أراضى جديدة ضمن المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن.

كشف عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، عَنّْ إضافة عدد من الأراضي والوحدات السكنية الجديدة ضمن المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن لاستيعاب تحويلات المصريين بالخارج فِيْ المشروع، خاصة بعد الإقبال الكبير. حسب البيانات الخاصة بطلبات الحجز.

حجز المنزل

تتم الحجوزات فِيْ مشروع بيت الوطن إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهِيْئة المجتمعات العمرانية، وقالت وزيرة الإسكان المصرية فِيْ بيان اليوم، إنه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني لحجز الأراضي والوحدات السكنية فِيْ بيت الوطن اعتبارًا من يوم الأحد. صباح 14 أغسطس حتى السادسة مساءً لتضيف الوحدات. وقطع أراضي جديدة ضمن المشروع.

أعلنت وزارة الإسكان عَنّْ طريقة حجز الأراضي والوحدات السكنية فِيْ مشروع بيت الوطن عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرَابِطْ التالي ().

من جانبه قال المهندس خالد عباس وكيل وزارة الإسكان فِيْ مصر، إن الموقع الإلكتروني سيتم إتاحته للراغبين فِيْ حجز أو تعديل الرغبات المسجلة سابقًا، لمدة 5 أيام فور الانتهاء من التحديث والاطلاع على إضافة أراضى ووحدات سكنية جديدة.

وأضاف أن الوزارة خصصت بريداً إلكترونياً ([email protected]) لاستلام رسائل تعديل الحجز، على أن تتضمن الرسالة اسم الحاجز المسجل فِيْ الموقع، ورمز الحجز السابق للبنك. تم إرسال التحويل إلَّى، ورمز الحجز الجديد المراد تعديله، واسم المحول إليه الوارد. تحويل pswift باللغة الإنجليزية.

وتابع إن تسجيل وتخصيص الأراضي والوحدات السكنية سيبدأ يوم 22 أغسطس الجاري، وسيتم نشر بيان مفصل بشكل يومي لتسهِيْل الحجز.

تفاصيل اعلان البيت الثامن

ويشمل الإعلان الثامن لمشروع بيت الوطن 2049 وحدة سكنية فاخرة، و 460 وحدة سكنية متوسطة وفوق المتوسط ​​، و 57 فِيْلا، ووحدة تجارية، و 3102 قسيمة سكنية، و 10014 قسيمة مقبرة.

تهدف الحكومة المصرية بإطلاق مشروع الوطن الوطنى لتلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج لامتلاك أراضى ووحدات سكنية فى مصر، كَمْا تهدف من خلال المشروع إلَّى تزويد البلاد بالعملة الأجنبية من خلال التدفقات النقدية الأجنبية والتحويلات. من المصريين فِيْ الخارج وهُو أحد مصادر تمويل الدولة بالنقد الأجنبي.

وبحسب الأرقام الحكومية التي أعلنتها السفِيْرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة فِيْ مصر، فإن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 28.9 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى نوفمبر 2022، مقارنة بنحو 18.3 مليار دولار فِيْ عام 2015.

وافق مجلس الوزراء المصري نهاية مارس الماضي على طرح المرحلة الثامنة من مشروع الوطن للمصريين بالخارج.

تشمل مناطق بيت الوطن حسب إعلان وزارة الإسكان المصرية عددًا من الأراضي بمدن القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور. الجديدة – السادات، قطع أراضي ذات أنشطة مختلطة بدمياط الجديدة، ومقابر فِيْ 4 مدن جديدة القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة، وفِيْلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

متطلبات البناء فِيْ مشروع المنزل

وحددت الوزارة متطلبات البناء فِيْ الإعلان الثامن عَنّْ مشروع المنزل بالمدن الجديدة، مع البناء على 50٪، ارتفاع الأرض و 3 طوابق.

كَيْفَِيْة التسجيل فِيْ موقع “بيت الوطن”

يتم الدخول إلَّى موقع المنزل.

بعد التسجيل، يمكن للمصريين بالخارج الدخول وحجز الوحدات والأراضي المتاحة فِيْ مشروع الوطن.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الموقع.

تأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح حتى لا يتم إغلاق الحساب.

اسعار الشقق فِيْ بيت الوطن