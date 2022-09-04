مشروع “تسريع X100 “.. ريادة “أدنوك” فِيْ مواكبة المستقبل

على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت أدنوك نقلة نوعية تهدف إلَّى تطوير وتحديث الشركة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المستقبل.

وذلك للاستفادة من التطورات السريعة فِيْ قطاع الطاقة وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كَمْزود موثوق ومسؤول لموارد الطاقة ودفع النمو الاقتصادي فِيْها.

نتيجة للجهُود المشتركة لموظفِيْها وتركيزهم على التحديث والتطوير، حققت أدنوك تقدمًا ملموسًا فِيْ العديد من المجالات، والتي تشمل تعزيز سجل الأداء المتميز للشركة فِيْ مجال تقليل الانبعاثات، مع استمرار النمو والتوسع لضمان الطاقة. الأمن، والحفاظ على الدور الرئيسي الذي لعبته لأكثر من عام. أكثر من 50 عامًا من المساهمة فِيْ تمكين التنمية الاقتصادية والاجتماعية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلَّى أن “تسريع X100” هُو خارطة طريق وخطة عمل أطلقتها “أدنوك” بأهداف واضحة ومعتمدة وجاهزة للتنفِيْذ تقوم على مضاعفة الجهُود لإحداث فرق إيجابي يعزز دور الشركة ومساهمتها فِيْ تحقيق الاستدامة. عملية النمو.

أهمية إستراتيجية مشروع “تسريع X100”

استعرض تقرير لوكالة أنباء الإمارات “وام” الأهمية الاستراتيجية لمشروع “إكس 100 أكسيليريشن” فِيْ الاستعداد للمستقبل وقيادة التحول فِيْ قطاع الطاقة، فِيْ ظل الظروف الجيوسياسية فِيْ العالم، والتطورات الجديدة فِيْ المنطقة. مشهد الطاقة نظرا لقلة الاستثمار عالميا فِيْ تطوير طاقة إنتاجية إضافِيْة فِيْ السنوات الماضية، فقد اشتدت تقلبات العرض والطلب فِيْ أسواق الطاقة، وألقت تداعيات تغير المناخ بظلالها على مشهد الطاقة العالمي، وأصبح قطاع الطاقة زيادة تركيزها على مواكبة متطلبات الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون للوصول إلَّى الحياد المناخي. .

وذكر التقرير أن “أدنوك” تدرك أن مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب مضاعفة جهُود جميع كوادرها البشرية والاستعداد للمستقبل وأخذ زمام المبادرة ودعم قدراتها لمواكبة التغيرات السريعة فِيْ ديناميكيات قطاع الطاقة والأسواق. والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول فِيْ قطاع الطاقة ؛ كَمْا تدرك أن مواجهة مثل هذه التحديات تحتاج إلَّى دراسة أسبابها، والبحث فِيْ نتائجها وتحليلها، وإعادة ترتيب أولوياتها، وتطوير نموذج أعمالها لضمان المرونة المعززة، وسرعة الاستجابة، والذكاء، والكفاءة، والتفكير الاستباقي، والتركيز المستمر على مضاعفة الجهُود وقبول التغيير والاستفادة منه فِيْ توقع ومواكبة المستقبل لتحويل هذه التحديات. على الفرص.

وأن هذه الأسباب دفعت أدنوك مؤخرًا إلَّى إطلاق مشروع “X100 Acceleration” ليكون امتدادًا للتحول النوعي الذي بدأته الشركة، حيث يوفر برنامجًا متكاملًا ومنهجية تفكيرًا جديدة وأسلوب عمل يهدف إلَّى الاستعداد للمستقبل. ومواكبة التحول فِيْ قطاع الطاقة من أجل ضمان احتفاظه بمكانته كَمْزود مسؤول وموثوق لموارد الطاقة والتعزيز المستمر لمساهمته فِيْ نمو الاقتصاد ؛ ويشكل هذا البرنامج فصلاً جديدًا فِيْ التحول النوعي لأدنوك الذي يشكل أساسًا متينًا للمشاريع والمبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقتها أدنوك منذ عام 2017، وفقًا للتقرير.

استمرار أهمية النفط والغاز

يقوم المشروع على حَقيْقَة أن الدور الأساسي والهام للنفط والغاز سيستمر خلال مرحلة التحول فِيْ قطاع الطاقة، من أجل تمكين التحول المنطقي والمتعمد، بسبب التخلي الفوري عَنّْ نظام الطاقة الحالي، قبل البناء. نظام جديد قادر على تلبية الاحتياجات العالمية، ويهدد النمو الاقتصادي، والتقدم فِيْ العمل المناخي، حيث تؤكد أدنوك أن ما يحتاجه العالم هُو نهج شامل يستفِيْد من تجارب جميع قطاعات وشرائح المجتمع، بما فِيْ ذلك الخبرات والقدرات والإمكانيات المتوفرة فِيْ نظام الطاقة الحالي، خاصة وأن الانتقال إلَّى مصادر جديدة يستغرق وقتًا، ولا يمكن تحقيقه بلمسة زر واحدة.

يركز “X100 Accelerator” على تحقيق عدد من الأهداف التي تشمل مجالات الاقتصاد والاستدامة بسبب الترَابِطْ بين تحقيق النمو الاقتصادي والعمل المناخي ؛ فِيْ المجال الاقتصادي، يهدف “تسريع X100” إلَّى تعزيز القيمة وضمان استدامة مساهمة أدنوك فِيْ نمو الاقتصاد الإماراتي، ودعم توطين التصنيع وتطوير المنتج المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي. فِيْ مجال الاستدامة، يركز “تسريع X100” على الحاجة إلَّى بناء منصات جديدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة والهِيْدروجين لضمان استمرار نمو وازدهار أدنوك فِيْ نظام الطاقة المستقبلي ومواصلة الحد من الانبعاثات فِيْ محفظة أعمالها. حيث تسعى أدنوك إلَّى تعزيز دورها القيادي والتزامها بالمحافظة على البيئة، وترسيخ مكانتها بين شركات النفط والغاز التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري الأقل.

تدرك أدنوك أن الاستمرار فِيْ لعب دورها الفعال وضمان مساهمتها فِيْ دعم أهداف مئوية الإمارات 2071، وخاصة دعم طموح دولة الإمارات فِيْ بناء اقتصاد قادر على منافسة أفضل الاقتصادات فِيْ العالم، يتطلب أن تتميز أعمالها المرونة والاستجابة والذكاء والكفاءة والتفكير الاستباقي.

زيادة الإنتاجية

تتماشى أهداف مشروع “X100 Acceleration” مع الأولويات التي حددتها مئوية الإمارات 2071، وخاصة رفع مستوى الإنتاجية، ودعم نمو وتطوير الشركات الوطنية وقطاع التصنيع المحلي، والاستثمار فِيْ البحث والتطوير والتطوير. جيل من الكوادر البشرية الإماراتية والمخترعين والعلماء، ودعم مساهمتهم فِيْ تطوير العلوم والتكنولوجيا. التطوير المستمر للمستوى المهني للموظفِيْن الإماراتيين، وتزويدهم بثقافة عمل جديدة.

إن تحقيق النمو والتطور، وريادة التغيير والابتكار، ومواكبة المستقبل، هِيْ المبادئ الأساسية لمشروع “X100 Acceleration”، مع التأكيد على الدور الفعال للكوادر الشابة والجهُود المتضافرة والمتسارعة فِيْ تطبيق هذه المبادئ. المبادئ وتنفِيْذ أهم الأولويات التي حددتها الشركة والتي تشمل تسريع العمل لتحقيق هدف زيادة الإنتاجية الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْ الغاز، ومضاعفة التركيز على الحد من الانبعاثات، وتطوير الأعمال فِيْ مجال التحول فِيْ قطاع الطاقة والطاقات الجديدة والمساهمة الفعلية والحقيقية فِيْ توطين التصنيع وتعزيز المنتج الإماراتي.

تحسين الأداء

يعمل “تسريع X100” على تحسين الأداء فِيْ بعض المجالات التي تعتبر ضرورية لنجاح المشروع فِيْ تعزيز مرونة الشركة وضمان استجابتها السريعة لاحتياجات ومتغيرات أسواق الطاقة والاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التطورات. اتخاذ القرارات بسرعة والالتزام بنموذج التشغيل الذي يركز على الابتكار والابتكار فِيْ العمليات التجارية لضمان تحقيق أهداف الشركة وثقافة التمكين التي تلهم الموظفِيْن لاحتضان التغيير الإيجابي.