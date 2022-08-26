مشروع سابك في كوريا يخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات الكيماوية

أعلنت شركة SABIC SK Nexlen، وهي مشروع مشترك بين شركة SABIC وشركة SK GeoCentric، عن خطط لزيادة طاقة إنتاج المواد المتقدمة في مصنعها في أولسان بكوريا الجنوبية، ويستهدف مشروع التوسع تطبيقات الألواح الشمسية وصناعة السيارات والأحذية والتغليف. من المقرر أن تبدأ عملياتها في الربع الثاني من عام 2024.

تقنيات جديدة

قال سامي العصيمي، نائب رئيس (سابك) للبولي إيثيلين والمبيعات، ورئيس مجلس إدارة (سابك إس كيه نيكسلين)، سامي العصيمي، إن الشركة اكتشفت توجهاً قوياً في العديد من أسواق التكنولوجيا الجديدة نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، وخاصة مواد البولي إيثيلين الميتالوسين. وأشار إلى أن العديد من البوليمرات التي تنتجها الشركة تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات العملاء حول العالم من حيث تحسين المتانة والمرونة وخصائص العزل الحراري والخصائص البصرية وغيرها من المزايا، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع سيوفر الكفاءات التشغيلية اللازمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسيلين وزيادة الميزة التنافسية بشكل كبير. يدعم هذا التوسع أهداف النمو في رؤية (سابك) لعام 2025، والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التعاون والتكامل، وتنويع محفظة البتروكيماويات.