مشروع سكن لكل المصريين 3.. مسؤول يكشف حَقيْقَة طرح مرحلة ثالثة

تحظى مشاريع الإسكان المدعوم فِيْ مصر باهتمام كبير للعديد من شرائح المواطنين، حيث أنها توفر المنزل المناسب بأسعار منخفضة.

مثل كثير من المشرعين الوطنيين فِيْ مصر، لم يفلت مشروع إسكان لجميع المصريين من الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام الأخيرة.

تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عَنّْ إطلاق مرحلة جديدة من مشروع “إسكان لكل المصريين 3” فِيْ عدد من المدن الجديدة.

وزعمت الشائعات أن الوحدات السكنية فِيْ مدن 6 أكتوبر والشروق و 15 مايو والمنيا والعاشر من رامسان والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة.

كتيب شروط شقق سكنية لجميع المصريين

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الأنباء المتداولة عَنّْ اقتراح جديد لوحدات مشروع إسكاني لجميع المصريين فِيْ الفترة الحالية غير صحيحة، مؤكداً أن الصورة المتداولة فِيْ العطاءات التي تدعي فتح باب التقدم من جديد. الأول من أكتوبر المقبل، ليس صحيحًا.

وقال فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم نيوز”، إن أي إعلان عَنّْ طرح وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان سيكشف عَنّْ التفاصيل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وسبق أن عرضت وزارة الإسكان وحدات جاهزة للتسليم الفوري تتكون من غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و 90 مترًا مربعًا فِيْ عدد من المدن، بأسعار تتراوح بين 164 ألفًا و 310. ألف جنيه.

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فِيْ مصر فِيْ وقت سابق على ضرورة متابعة تنفِيْذ كافة مراحل المشروعات الإسكانية للالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز الأعمال بأعلى جودة.

يبحث الكثير من المواطنين فِيْ مصر عَنّْ مواعيد الحجز والتقديم فِيْ شقق الإسكان الاجتماعي، والإسكان لجميع المصريين 3، والتي تقدمها وزارة الإسكان.

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفِيْذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم نيوز”، إنه لا يوجد حاليا عرض لشقق محدودي الدخل، لكن الأسابيع المقبلة قد تشهد الطرح الجديد.

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي اقترحتها الحكومة المصرية بالمدن الجديدة، لكن المقترح الجديد سيكون فِيْ بعض المناطق والمدن القديمة بمحافظات الوجه البحري وصعيد مصر وشمال سيناء.

خطوات تطبيق وشراء الاختصاصات

تباع كتيبات المشروعات السكنية بعد الإعلان عَنّْ إطلاقها فِيْ مكاتب البريد بمحافظات مصر. يحتوي الكتيب على إقرار والأوراق المطلوبة للمتقدمين والتي تشمل

نسخة من بطاقة الهُوية الوطنية لمقدم الطلب وزوجته.

إثبات صافِيْ الدخل السنوي أو الشهري.

وثائق مصادر الدخل الإضافِيْة.

المستندات المطلوبة من العاملين فِيْ القطاع الخاص