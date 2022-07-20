مشروع عواصم المحافظات بمصر.. تفاصيل طرح 100 ألف شقة

يستعد بنك التعمير والإسكان فِيْ مصر لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني لتقديم 100 ألف وحدة سكنية بمشروع عواصم المحافظات.

اتفق مجلس الوزراء المصري، فِيْ اجتماعه اليوم الأربعاء، على أن يتولى بنك التعمير والإسكان تقديم خدمة الحجز للوحدات السكنية، واستكَمْال إجراءات التعاقد، وتحصيل المدفوعات المخصصة للوحدات والأقساط لصالح صندوق التنمية العمرانية. فِيْ شأن مشاريع التنمية العمرانية لعواصم المحافظات التي تهدف إلَّى طرح 100 ألف وحدة سكنية متكاملة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن م. وقال خالد صديق رئيس صندوق التنمية العمرانية، إن المرحلة الأولى والعاجلة ستطرح بإجمالي 108 آلاف وحدة سكنية فِيْ 13 محافظة، خاصة وأن معدلات تنفِيْذ المشاريع الإسكانية ارتفعت إلَّى 55 فِيْ المائة حتى الآن.

وحدة المساحة

وأوضح الصديق أن الطرح سيتم على مراحل، لافتاً إلَّى أن المساحات تتنوع بين إسكان متوسط ​​ومميز وفاخر، وبلغ حجم الاستثمارات فِيْ المشروع 120 مليار جنيه.

وأضاف أن سعر الوحدات لم يتحدد بعد، ولكن سيتم تحديده وفق أسس المكان وموقع الوحدات ومساحتها، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تشمل 35 مشروعًا سكنيًا وخدميًا سيتم الانتهاء منها. وبحلول نهاية العام الجاري تتعلق بالمرحلة الأولى فِيْما يضم مشروع عواصم المحافظات 500 ألف وحدة سكنية.

تفاصيل طرح وحدات مشروع عواصم المحافظات فِيْ 6 محافظات

مشروع شقق عواصم محافظة الشرقية

تبلغ مساحة مشروع عواصم المحافظات بمحافظة الشرقية 83 فداناً بها 75 عمارة. تتكون العمارة من أرضي و 9 طوابق، بمتوسط ​​114 متر للوحدة، بإجمالي 6000 شقة كاملة التشطيب. مشروع آخر بجوار كلية الزراعة بالشرقية تبلغ مساحته 22 فدانًا بمساحة 136 مترًا للشقة الواحدة، بإجمالي عدد 1800 شقة.

محافظة الدقهلية – مشروع عواصم المحافظات

تتكون العمارات من 12 دور غير الدور الأرضي، ومساحة 114 متر للوحدة، بإجمالي عدد 728 شقة، بينما تم تخصيص مساحة ثانية بالمحافظة، شرق المنصورة، لوحدات بمساحة. 162 متر مع 660 شقة فِيْ المشروع.

مشروع محافظة دمياط – عواصم المحافظة

تقع فِيْ المنطقة الأولى التي تقام على مساحة 60 فدانًا بإجمالي 540 شقة بمساحات متفاوتة بين 130 و 160 مترًا مربعًا، بينما تضم ​​المنطقة الثانية 2860 وحدة سكنية بمساحة 130 مترا مربعا.

محافظة قنا

يضم 99 عمارة بإجمالي 7128 شقة فِيْ المشروع بمساحة 114 متر.

محافظة سوهاج

توجد شقق بمشروع عواصم المحافظات بسوهاج بمنطقة أرض المحالج وأرض الشونة بمساحات تتراوح بين 114 و 175 متر بإجمالي 106 شقة مقسمة إلَّى منطقتين.

محافظة المنيا

يقع المشروع فِيْ منطقة الوادي الجن بإجمالي 1872 وحدة سكنية بمساحة 136 متر مربع للشقة الواحدة.

مواعيد الحجز والتسليم

جميع الوحدات كاملة التشطيب، وسيتم فتح الحجوزات فِيْ غضون 3 أشهر، بينما سيتم التسليم بنهاية العام الحالي 2022.

وافق مجلس الوزراء المصري، فِيْ وقت سابق اليوم الأربعاء، على عقد صندوق التنمية العمرانية مع بنك الإسكان لإنهاء الإجراءات والعقود وتحصيل أقساط المرحلة الأولى من مشروع عواصم المحافظات، والذي يهدف إلَّى طرح 100 ألف وحدة سكنية فِيْ المرحلة الأولى.

رفع مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، إلَّى 450 ألف جنيه، كاملة التشطيب، للشقق المكونة من 3 غرف وصالة، مع رفعه إلَّى غرفتين وحدات غرف وصالة تصل إلَّى 400.000 جنيه لفئة محدودي الدخل.

حدد مجلس الوزراء المصري سعر بيع الوحدات لذوي الدخل المتوسط ​​ليصل سعر الوحدة إلَّى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، تماشيًا مع التغير فِيْ تكلفة بناء الإسكان. الوحدات التي يتم تنفِيْذها وطرحها.