مشروع “غار جبيلات”.. عقدة رؤساء الجزائر “تنفك” بعد 60 عاما

بعد أكثر من 6 عقود، تحقق مشروع الحلم فِيْ الجزائر، التي كانت “عقدة الزعماء” فِيْ بلد يسبح فِيْ موارد المعادن والطاقة.

وأشرف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، السبت، “رسميا” على افتتاح منجم “غار جبيلات” للحديد، الواقع فِيْ محافظة تندوف أقصى جنوب غرب البلاد، بالشراكة مع شركات صينية.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية فِيْ بيان حصلت عليه العرب اليوم الإخبارية أن الوزير أركاب شدد على أن “تطوير قطاع التعدين وإطلاق الأنشطة التعدينية من أجل تعظيم استغلال هذه الثروات على مستوى جميع أنحاء البلاد. البلد.”

وأشار إلَّى أن الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع التعدين فِيْ الجزائر تتعلق بـ “تهِيْئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بأنشطة التعدين لضمان جاذبية الاستثمار فِيْ قطاع التعدين الوطني، وتقديم معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة للمستثمرين تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن “. وتكثيف برامج البحث التعديني لاكتشاف موارد معدنية جديدة.

بالإضافة إلَّى “زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات التعدينية خاصة ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك تطوير مشاريع تعدين صناعية كبيرة تهدف إلَّى تثمين الموارد المعدنية المحلية، مثل مشاريع نقل الفوسفات فِيْ محافظة تبسة (شرق) واستغلال الزنك”. ويؤدي فِيْ وادي أميزور ببجاية (شرق)، وتطوير رواسب الحديد بغار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.

وشدد وزير الطاقة الجزائري على أن “إطلاق مجمع المناجم الجزائري، مخطط تطوير وتثمين مناجم الحديد الخام، نزهة وبوخضرة، بولاية تبسة، سيسمح بإنتاج حوالي 6 ملايين طن فِيْ عام 2030. لكن الطلب الوطني على خام الحديد لم يتم تلبيته بالكامل، ولهذا لا بد من تطوير رواسب غار جبيلات، والتي بالنظر إلَّى مستوى الاحتياطيات الجيولوجية الكبيرة، فإنها تظل الوحيدة القادرة على تلبية هذا الطلب وحتى تصدير فائض.”

وقدرت الوزارة الجزائرية احتياطيات منجم “غار جبيلات” بأكثر من 3 مليارات طن، وأكدت أنها “سهلة الاستغلال على السطح”.

كشف الوزير محمد عرقاب أن تجسيد المشروع الضخم فِيْ هذا المنجم جاء “بعد عدة سنوات من العمل والدراسات التي أجريناها فِيْ أكبر المعامل فِيْ العالم، والتي مكنت الأخيرة من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على الصعيدين الوطني والدولي، بما فِيْ ذلك مركز الحديد وكريات الحديد ومنتجات نصف مصنعة مثل الكريات.

مراحل الإنتاج

وفِيْما يتعلق بمراحل مشروع “غار جبيلات” الضخم، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري أنه سيمر بعدة مراحل تمتد من 2022 إلَّى 2040.

المرحلة الأولى من عام 2022 إلَّى عام 2025، سيتم خلالها استخراج ما بين 2 إلَّى 3 ملايين طن من خام الحديد ونقلها براً، بانتظار استكَمْال الخط الحديدي الذي يربط بشار وغار جبيلات، لتحويله وتثمينه من قبل التجار الوطنيين. الذين أعربوا عَنّْ رغبتهم فِيْ الاستثمار.

تبدأ المرحلة الثانية من المشروع الضخم من عام 2026، وتبدأ فور اكتمال خط السكة الحديد، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبيرة تسمح باستخراج ما بين 40 إلَّى 50 مليون طن سنويًا.

كَمْا أشار الوزير الجزائري خلال افتتاح مشروع “غار جبيلات” إلَّى أن هذا المشروع “لا يقتصر على قطاع التعدين فقط، بل يمتد إلَّى جميع القطاعات، لا سيما قطاعات النقل والأشغال العامة والطاقة والمياه والمالية والبيئة. والتنمية الحضرية والأمن “.

ودعا إلَّى “تضافر الجهُود من جميع القطاعات لإنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على البلاد كلها بشكل عام ومنطقة تندوف والجنوب الغربي الجزائري بشكل خاص”.

وأشار وزير الطاقة الجزائري إلَّى الفوائد الثلاث للمشروع، ولخصها فِيْ توفِيْر فرص العمل، وإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الإسكان والبنى الاجتماعية.

كَمْا تابع الوزير محمد عرقاب عرضا خاصا عَنّْ تعدين الحديد فِيْ “غار جبيلات”، وعرض آخر عَنّْ مشروع انشاء شبكة لنقل وتقوية الكهرباء من 30 الى 60 كيلوفولت، بهدف تعزيز وتأمين القدرة الكهربائية لولاية تندوف وخاصة المشاريع الصناعية.

الشراكة الصينية

فِيْ أبريل 2022، استحوذت الصين على أحد أكبر المشاريع الاستثمارية فِيْ الجزائر فِيْ مجال التعدين بقيمة ملياري دولار.

وهُو مشروع قدرت تكلفته الأولية بملياري دولار لاستغلال منجم “غار جبيلات” بمحافظة تندوف جنوب غرب الجزائر بتمويل مشترك من الجانبين.

جاء ذلك بالشراكة بين شركة الحديد والصلب الجزائرية “فِيْرال” و 3 شركات صينية عملاقة متخصصة فِيْ مجال التعدين والاستكشاف، وهِيْ “إم سي سي” و “سي دبليو إي” “هايدي سولار” بحسب قاعدة الاستثمار 51/49 (51 ٪ للجزائر و 49٪ للجزائر). للشركات الصينية).

“إم سي سي” هِيْ إحدى الشركات الصينية الرائدة عالمياً فِيْ بناء وتطوير المناجم واستخراج المعادن، وتتخصص “سي دبليو إي” فِيْ تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، وشركة “هايدي سولار” متخصصة فِيْ حلول الشبكات الكهربائية الدقيقة و المعدات الرئيسية.

وتوقع وزير الطاقة الجزائري أن يسهم المشروع فِيْ تقليص واردات الحديد، مع توفِيْر فرص عمل لما يصل إلَّى 3000 عامل كَمْرحلة أولى، وسط توقعات بتضاعف العدد بحلول عام 2025.

ووصفت “عرقاب” المشروع فِيْ تصريحات إعلامية بأنه “تاريخي” وتوقعت أن يكون “غار جبيلات” منجم مستدام يقوم فِيْ نشاطه على استغلال الطاقات المتجددة، وكذلك لبعده الدولي من خلال تصدير يتم إنتاج الحديد فِيْ أسواق مختلفة عبر ميناء مستغانم “.

عقدة الرؤوس

و “غار جبيلات” تشبه القِصَّة مع كل الرؤساء السبعة الذين حكَمْوا الجزائر منذ استقلالها عام 1962، وهِيْ من أكبر مناجم الحديد فِيْ العالم بطاقة تصل إلَّى 3 مليارات طن.

تم اكتشاف المنجم لأول مرة عام 1952 أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر من قبل العالم الفرنسي “بيير جيفان”، بينما لم يتمكن الاحتلال من استغلال المنجم بسبب وعورة التضاريس فِيْ موقع المنجم الواقع فِيْ أقصى الجنوب الغربي.

حاول كل الرؤساء الجزائريين استغلال الاحتياطيات الهائلة لمنجم “غار جبيلات”، ربما لتغيير وجه الاقتصاد الجزائري، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأسباب عديدة، وتحول إلَّى “مجمع اقتصادي لهم”. .

ومن تلك الأسباب التي ذكرها الخبراء الاقتصاديون “ضغوط اللوبي الفرنسي للاستيلاء على المنجم، وطبيعة مراحل الإنتاج والتصدير التي طرحتها الشركات الفرنسية بنقل الحديد من تندوف إلَّى ميناء تندوف”. بجاية، الواقعة فِيْ شرق الجزائر، بطول 1900 كلم “، مما جعل تكلفة الاستغلال تتأرجح بين 10 مليارات دولار و 20 مليار دولار.

بالإضافة إلَّى عدم وجود تكنولوجيا لاستغلال هذا النوع من المناجم، فإن تركيز الجزائر على جذب الاستثمارات فِيْ قطاع النفط، وكذلك الأزمات المالية التي مرت بها الجزائر منذ النصف الثاني من الثمانينيات، مما ترك مشروع استغلال المناجم لنحو 60. سنوات على البقاء “حبر على ورق”.

بوصلة استثمار ضخم

يعتبر منجم “غار جبيلات” الجزائري من أكبر مناجم الحديد الخامدة فِيْ العالم، وتقدر احتياطياته من المعدن الرمادي ما بين 3 مليارات طن إلَّى 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن يمكن استغلالها كَمْرحلة أولى، بحسب إلَّى وزير الطاقة والمناجم الجزائري.

تعول الحكومة الجزائرية على الاستثمار فِيْ المنجم الضخم للمساهمة فِيْ تحرير اقتصاد البلاد من “سجن النفط” لأنه “مشروع القرن” الذي قد يغير ملامح الاقتصاد الجزائري حسب الحسابات الاقتصادية. المسؤولون الجزائريون وشركاؤهم الصينيون.

وتستهدف الجزائر عدة أسواق عالمية فِيْ صادراتها المقبلة لإنتاج “غار جبيلات”، حيث تركز على الأسواق العربية وغرب إفريقيا والدول الأوروبية كَمْرحلة أولى، على أن يمتد التصدير إلَّى الدول الآسيوية.

يتيح استغلال المنجم للجزائر توفِيْر 10 مليارات دولار تمثل صادرات الحديد الجزائرية السنوية حسب أرقام الجمارك الجزائرية.