مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة فِيْ مصر.. بدء الحجز (التفاصيل الكاملة)

يبحث الكثير من المصريين حاليًا عَنّْ تفاصيل إطلاق وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة.

وتأتي عمليات البحث بعد إعلان هِيْئة تعاونيات الإسكان والتعمير عَنّْ إطلاق وحدات سكنية داخل مدينة القاهرة الجديدة فِيْ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وبدء الحجوزات هناك.

وفِيْ التقرير التالي عرض موقع “العرب اليوم نيوز” تفاصيل طرح الوحدات السكنية فِيْ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والاختصاصات وتفاصيل الحجز.

طرحت هِيْئة تعاونيات الإسكان والتعمير 33 وحدة سكنية ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالقاهرة الجديدة.

الشروط المرجعية لوحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

وقالت هِيْئة تعاونيات الاسكان والتعمير انه تم عرض اختصاصات المشروع بمقر هِيْئة تعاونيات البناء والاسكان بمحافظة القاهرة “3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر” مقابل 200 جنيه فِيْ مدينة نصر. اضافة الى المصاريف الادارية ابتداء من اليوم الاثنين 18 تموز حتى الخميس 28 تموز.

مساحات الشقق بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

افتتحت الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب الحجز لعدد 33 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 109 و 124 و 152 مترًا مربعًا بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

سعر وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

يتم حجز دفعة أولى 10٪ من قيمة الوحدة، وتوجد تسهِيْلات فِيْ السداد تصل إلَّى 10 سنوات، على أن يتم تسليم الوحدات فِيْ نوفمبر 2022.

صرح اللواء حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه سيتم طرح 33 وحدة سكنية للبيع بنظام اليانصيب بموقع متميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، مضيفًا أن سعر المتر تم تحديد المتر بـ 7800 جنيه، وخطورة الحجز 70 ألف جنيه وهُو ما يمثل 10٪ من قيمة الوحدة.

وأوضح الدكتور حسام رزق أن هناك تسهِيْلات سداد كبيرة تصل إلَّى 10 سنوات بمساحات “109 م 2 – 124 م 2 – 152 م 2″، على أن يتم تسليمها فِيْ نوفمبر 2022.

تفاصيل التخصيص فِيْ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

تقيم الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قرعة عامة لتخصيص الوحدات للمتقدمين الساعة الثانية عشرة ظهرا، يوم الاثنين 15 أغسطس، بمقر الهِيْئة.

الجدير بالذكر أن الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد خصصت أرقام هُواتف للاستعلام “22724898 – 22724897”.

مشروع طائر الجنة

كشفت وزارة الإسكان المصرية، أمس، عَنّْ إطلاق 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمساحات مختلفة بمشروع عصفور الجنة.

يقع مشروع “عصفور الجنة” السكني فِيْ منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

سيبدأ العرض اعتبارًا من يوم الأحد 31 يوليو 2022، مع تسهِيْلات فِيْ الدفع.