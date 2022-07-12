مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة فِيْ مصر.. تفاصيل وطريقة حجز الوحدات السكنية

قدمت مصر لمواطنيها مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة كجزء من خططها لتوفِيْر الوحدات السكنية بسهُولة السداد.

طرحت الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فِيْ مصر 33 وحدة سكنية بنظام القرعة فِيْ أحد المواقع المميزة لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بتسهِيْلات سداد كبيرة.

يستعرض هذا التقرير طريقة الحجز والحصول على المواصفات والتفاصيل والمساحات للشقق والمحلات التجارية المطروحة من مشاريع الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

بلغ عدد الوحدات السكنية التي يطرحها نظام القرعة فِيْ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 33 وحدة فِيْ موقع متميز بالمشروع، بحسب اللواء حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فِيْ مصر، بينما المساحات 109 و 124 و 152 م، بينما سيتم تسليم الوحدات فِيْ نوفمبر 2022.

وبحسب تصريحات رئيس الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المسؤولة عَنّْ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، فإن هناك تسهِيْلات فِيْ السداد تصل إلَّى 10 سنوات.

كَيْفَِيْة حجز وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

تبدأ الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فِيْ مصر إصدار المواصفات اعتبارًا من يوم الاثنين 18 يوليو وحتى حميس 28 يوليو من مقر الهِيْئة “الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان” الكائن فِيْ 3 سمير عبد. شارع رؤوف امتداد مكرم. عبيد فِيْ مدينة نصر.

سعر الشروط المرجعية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

تبلغ تكلفة وثيقة المناقِصَّة للوحدات التعاونية للإسكان والتشييد بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 200 جنيه، بحسب تصريحات رئيس الهِيْئة فِيْ بيان صحفِيْ.

كَيْفَِيْة تخصيص وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

حدد رئيس الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طريقة تخصيص الوحدات المعروضة من خلال القرعة العامة لتخصيصها بين المتقدمين فِيْ تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين 15 أغسطس بمقر الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. .

محلات

فِيْ نفس السياق، أطلقت الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مرحلة جديدة من المحلات التجارية والأراضي المميزة فِيْ عدد كبير من المدن بتسهِيْلات سداد كبيرة، على عكس شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وهِيْ كالتالي

المحلات التجارية بمدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والمقطم والعبور بالإضافة إلَّى الجراجات بالتوسعات الشمالية والقاهرة الجديدة والشروق.

وحدات إدارية بمشروع العاشر من رمضان للبيع بمزاد علني جلسة 2 أغسطس المقبل بنادي العلمين بجوار مبنى الهِيْئة الرئيسية.

محلات فِيْ مدينتي العامرية والدلنجات للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين 8 أغسطس بجوار فرع الهِيْئة بمدينة العامرية.

المحلات والوحدات السكنية فِيْ مدن القناة، وهِيْ بورسعيد والإسماعيلية والسويس، على أن تقام جلسة مواد البيع الأربعاء المقبل 10 أغسطس بمركز شباب السلام بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل دخول المزاد

ويبلغ تأمين دخول المزاد للوحدات السكنية، بحسب ما أعلنته الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 75 ألف جنيه، و 100 ألف جنيه للمحلات التجارية. يتم دفع التأمين عَنّْ كل مزاد بشيك مصرفِيْ أو تأشيرة، ولا يوجد دفع نقدي

الاختصاصات

وتباع المواصفات والمواصفات بسعر يتراوح بين 200 جنيه و 300 جنيه بمقر الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالرئيس وفرعي الهِيْئة بالمنيا وسوهاج.

أراضي الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

طرحت الهِيْئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أراضى بالمشروعات التالية لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة 6 أكتوبر، توسعات 6 أكتوبر، لؤلؤة المنيا الجديدة، لؤلؤة أسيوط الجديدة، واللؤلؤة الجديدة. سوهاج.

تفاصيل الأرض

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة قطعة أرض مول تجاري بمساحة مستوية 7942 م و 2 مول تجاري بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر بمساحة 2000 م لكل مول قطعة أرض مقابل إنشاء مستشفى بمساحة 10000 م، وأرض مخصصة لمدرسة دولية على مساحة 10.000 م.

تضمن العرض مشاريع التوسعة الشمالية مول تجاري بمساحة 3336 م. مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة يتضمن قطعة أرض مخصصة لمستشفى فِيْ الميهة 7634 م، أرض مدرسة بمساحة 8471 م، أرض تجارية إدارية بمساحة 13789 م، أرض تجارية بمساحة 1572 م وأرض إدارية بمساحة 7634 م.

مواعيد الحجز

يتم تخصيص الأرض من خلال مزاد علني يقام يوم الإثنين الأول من شهر أغسطس المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهِيْئة 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر. .

تباع الشروط والمواصفات بالمقر الرئيسي للهِيْئة نهاية شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، لافتًا إلَّى وجود تسهِيْلات سداد تصل إلَّى 5 سنوات للمحلات التجارية، و 7 سنوات لقطع الأراضي.