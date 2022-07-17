مشروع هِيْكسبك دهب.. عمل الصابون السائل باحتراف فى المنزل بدون تكاليف بجودة عالية جدا ورغوة ممتازة بدون ماينشف ايديكى

مشروع هِيْكسبك دهب. تصنيع احترافِيْ للصابون السائل. من اليوم توقف عن شراء الصابون السائل فِيْ المتاجر، لأنك ستنتجه فِيْ المنزل بجودة عالية وبدون أي غش، وباستخدام أقل كَمْية من المواد الخام، سيكون لديك كَمْيات كبيرة منه، لذلك لن تضطر إلى ذلك. ابحث عن نوعية جيدة. سر صنع الصابون السائل مهنياً ومن هنا سنقدم لكَمْ بعض الطرق لتحضير المكونات. صابون سائل.

مشروع هِيْكسبك دهب. تصنيع احترافِيْ للصابون السائل.

يمكنك الحصول على كَمْية جيدة جدًا من الصابون، تكفِيْ للاستخدام المنزلي العادي للتنظيف والغسيل، ولإنتاجه، قم بإعداد المكونات التالية

10 لترات من الماء.

وسط حمض السلفونيك ك.

كَمْية كافِيْة من ديكسابون.

100 جرام مشروب غازي.

20 جرام من التيلوز.

لون الصابون.

5 باوند من عطر الليمون

كيس كبير من الملح الناعم.

الجلسرين الأصلي للحفاظ على نعومة اليدين ضد المواد الكيميائية.

نقوم بإعداد وعاء من الستانلس ستيل أو البلاستيك.

نحضر 7 لترات من الماء ثم نضيف لها التيلوز مع التحريك المستمر حتى الذوبان التام بشرط ألا تقل مدة التحريك عن ربع ساعة ونتركها 3 ساعات مع التحريك كل ربع ساعة.

فِيْ وعاء آخر نضع لترًا من الماء ونضع الصودا ونقلب جيدًا حتى يذوب ونتركه لمدة 3 ساعات.

نحضر وعاء ونضع فِيْه 2 لتر ماء ونضع فِيْه كيس ملح ونقلب باستمرار حتى يذوب ونضع فِيْه ديكسابون حتى يتبقى صابون مركز ونتركه أيضا لمدة 3 ساعات.

بعد نهاية الفترة، نضع المكونات تدريجياً فوق بعضها البعض، مع التحريك المستمر.

نضع الصابون الملون ورائحة الليمون حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

كيفِيْة صنع صابون سائل لليدين نظيف

يمكنك أيضًا تحضيره فِيْ المنزل لتوفِيْر منتج مضمون يزيل الأوساخ والجراثيم من يديك، ولتحضيره تأكد من حصولك على المكونات التالية

مبشرة طعام.

صابون.

متر. ك من الجلسرين.

ماء مقطر من الصيدلية.

طريقة صنع صابون سائل لليدين