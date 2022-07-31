“مشكلة المسام الواسعة” أفضل ماسك للتخلص من المسام الواسعة نهائيا

تعاني البشرة من العديد من المشاكل التي تفقد نضارتها وحيويتها بسبب التعرض للغبار والشوائب فِيْ الهُواء، وعلى رأس هذه المشاكل تفتح المسام، وتؤدي المسام المفتوحة إلى ظهُور مشاكل مثل حب الشباب والرؤوس السوداء. اعثر على حَلْول لإغلاق هذه المسام فِيْ هذا المقال، سوف نوضح لك بعض الطرق التي ستساعدك على إغلاق المسام الكبيرة بشكل طبيعي ولا تضر بشرتك.

زيت الزيتون لغلق مسام الجلد

فِيْ وعاء صغير، ضعي ملعقة كبيرة من السكر الأبيض وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج معًا وافرد هذا المزيج على وجهك وقم بالتدليك لبضع دقائق.

ثم اتركيه على وجهك لمدة ثلاثين دقيقة ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ اليوم.

خل التفاح لغلق مسام الوجه

خذ زجاجة معقمة جيدًا، ضع نصف كوب من الماء الدافئ، وثلث كوب من خل التفاح وبضع قطرات من زيت اللافندر.

رج الزجاجة جيداً حتى تكون المكونات متجانسة مع بعضها البعض، ثم ضع الزجاجة فِيْ الثلاجة.

وزعي كَمْية على البشرة واستخدمي هذا التونر مرتين فِيْ اليوم بعد تنظيف البشرة.

كربونات الصوديوم لغلق مسام الوجه

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء الدافئ.

ثم يوزع هذا الخليط على الوجه ويدلك بحركات دائرية.

اتركي هذا المزيج على بشرتك لمدة عشرين دقيقة واشطف وجهك بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

دقيق الشوفان لإغلاق مسام الوجه

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الحَلْيب البارد واخلطيهم جيدًا.

ثم ضعي هذا الخليط على وجهك وأنفك واتركيه لمدة أربعين دقيقة.

ثم نفرك الوجه جيداً ونشطفه بالماء الدافئ لإزالة بقايا الخليط، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

بياض البيض لغلق مسام الوجه