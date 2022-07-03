مشهد إيماني في الحرم المكي بامتلاء صحن الطواف

امتلأ الصحن الدائري للحرم المكي، اليوم الأحد، بمشهد إيماني مع بدء موسم الحج.

فيديو | # سلام_آمنتملأ الصحن الدائري للحرم المكي# النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Wf2bsJnvdg

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 3 يوليو 2022

شهد الحرم المكي تدفق الحجاج، حيث امتلأت قاعاته ولفائفه وساحاته بالمصلين، وامتدت طوابيرهم إلى الساحات والممرات المؤدية إلى المسجد الكبير.

تنفيذ خطة أصحاب المصلحة

ولتحقيق وتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن، نفذت الجهات المختصة خططها الموضوعة على الأرض بدقة ووفق ما تقرر لها … وآلياتها. الطاقات، وتنفيذ المشاريع الحيوية، وإنفاق الأموال على وفود الرحمن ؛ وهذا أتاح لوفود الرحمن أداء عبادتهم في راحة وأمان.

تهيئة السعة الكاملة

أكد الرئيس العام للجامع الكبير والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن الرئاسة العامة أعدت كامل سعة المسجد الكبير وساحاته، ليتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بهدوء وراحة، بالإضافة إلى الاستفادة من الوظائف الكاملة لمبنى Mataf وتجهيز الممرات المخصصة للحجاج والمصلين وتجهيز المصليات في توسعة الملك فهد والثالثة السعودية التوسعة والساحات الخارجية.