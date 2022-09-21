مشهد “الحمام” بمسلسل “أبي” التركي يثير اشمئزاز المشاهدين

أثار المسلسل التركي “بابا” موجة من السخرية والجدل بعد أن اشتملت الحلقة الـ16 على مشهد وصفه الجمهُور بأنه مثير للاشمئزاز، حيث جمعت البطلين معًا فِيْ الحمام.

بالنسبة لتفاصيل المشهد، اقتحم “فِيْروز”، الذي يؤدي دوره أوزجي ياجيز، غرفة الرجال لأنه لا يطيق الانتظار أمام طابور الزحام فِيْ غرفة النساء. .

بدورها، يخلع قادر سرواله ويتبول أمامها وهِيْ تحدق به. فجأة يأتي رجل كان يلاحقها ليرقص معها، ومن المفارقة أن قادر ينقلب عليه ويتبول عليه. وسط ضحكهم.

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المشهد معبرًا عَنّْ اشمئزازهم، حيث علق أحدهم، “مشهد فظيع جدًا. الكاتب معروف جيدًا ولا يحتاج إلَّى الكثير من الدعاية لأن مسلسله قد انحدر حقًا”.

وكتب آخر “كل هذا الضجيج والاشمئزاز محاولات لتنزيل الأغنية .. وفِيْ النهاية 10 حلقات وتتوقف”.

فِيْ غضون ذلك، فوجئ أحد المستخدمين بقبول تولجا لمثل هذا المشهد وعلق قائلاً “لقد هربت فِيْ الأصل إلَّى تولغا. كَيْفَ قبل هذا السيناريو”

مسلسل “أبي”

تدور أحداث مسلسل “أبي” حول العلاقة الإنسانية بين الأب وأبنائه، وهِيْ قِصَّة عائلة بسيطة تعيش فِيْ مدينة الأناضول الهادئة، لكنهم يتعرضون لحادث مأساوي بعد تحطم طائرة. كانوا فِيْ. .

وورد أن المسرحية كانت مقتبسة من مسلسل “الهبة”، ويرجع ذلك أساسًا إلَّى أن العديد من المواقع التركية ذكرت ذلك، لكن البعض نفى أنها مقتبسة من مسرحية بطولة تيم حسن. مشيرا إلَّى أن القِصَّة مختلفة تماما.

بدأ عرض العمل، بطولة خالوك بيلجينار، تولجا ساريتاس وأوزجي ياجيز، فِيْ 15 فبراير 2022 على Show TV.

مدة الحلقة 120 دقيقة.