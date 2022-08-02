مشهد بديع .. جريان سيول وادي ستارة في الأفلاج

وثق مقطع فيديو متداول التدفق الغزير لوادي ستارا بمحافظة الأفلاج بالرياض بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وادي ساتارا، سيول # افلاج اليوم (مقتطفات WhatsApp) pic.twitter.com/NXagSYauCP

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 2 أغسطس 2022

وأظهر مقطع الفيديو تدفق وادي ستارة حيث تواجد العديد من المواطنين في الموقع لمشاهدة المشهد الذي شكل جمالًا طبيعيًا.

طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للطقس، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن فرصة حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في تدفق السيول والفيضانات المصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة، ما زالت ناضجة. زخات برد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان وأجزاء من المناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

وأشار إلى أن هناك احتمالا لتكوين غيوم عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار فوق منطقة مكة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب الغربي إلى الجنوب الغربي بسرعة 10-25 كم / ساعة في الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم / ساعة في الوسط. الجزء الجنوبي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 15-35 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، حتى 50 كم / ساعة مع سحب العاصفة، يتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، من متر إلى مترين في الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين حتى ثلاثة أمتار في الجزء الجنوبي مع سحب عاصفة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج في الأجزاء الشمالية والوسطى ومتوسط ​​إلى موجات متموجة في الجزء الجنوبي.