مشهد بديع لجريان سيل وادي الخليج بمهد الذهب

وأظهرت لقطات مصورة من الجو اليوم الجمعة مشهدًا جميلًا لسيل وادي الخليج في مدينة الدميرية بالمدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة.

التصوير الجوي 🚁 Torrente del Valle del Golfo من Conciencia اليوم الجمعة 7/1/1444 حاجز طريق# المهد الذهبي# MadinaPhotography / بن زويد pic.twitter.com/qAqvtkYBMw

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 5 أغسطس 2022

سيل وادي الخليج

وفي مقطع فيديو التقطه بن زويد، وثق سيل وادي الخليج في دميرية، مع قاطع طريق مهد الذهب، بعد هطول أمطار غزيرة.

جاء ذلك بعد أن شهدت المدينة المنورة، الليلة الماضية، موجات برق متواصلة مصحوبة برعد وأمطار غزيرة.

أمطار رعدية اليوم

وفي سياق متصل، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم من هطول أمطار رعدية في منطقة المدينة المنورة تشمل نشاط الرياح السطحية وانخفاض مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن القضية التي تشمل محافظات الريس والعيس والفريش والفراء والمسجد وبدر وينبع وينبع النخل، تستمر حتى السادسة مساء.

الرياح والأمطار النشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في توقعاته الجوية لهذا اليوم، هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في فيضان في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات. منطقة مكة المكرمة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، بينما المناخ شديد الحرارة في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على الأجزاء الوسطى من المملكة.