مشهد رائع .. امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين

في مشهد رائع يسعد المتفرجين، امتلأ الوعاء الدائري بالحجاج والمعتمرين صباح اليوم الجمعة، وسط منظومة خدمات متكاملة تقدمها المملكة لزوار بيت الله الحرام.

فيديو | قداسة المكان وعظمته ..

تمتلئ الساحة الدائرية بالحجاج والمعتمرين، وسط عناية واهتمام الأئمة بالحرمين الشريفين.#الإخبارية pic.twitter.com/n4n7W30Jdy

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 19 أغسطس 2022

حشد حجاج على الطريق الدائري

وأظهر الفيديو قدسية المكان وعظمة الوقت في أفضل يوم طلعت فيه شمس الجمعة وسط اهتمام واهتمام القادة بالحرمين الشريفين.

توافر العمرة لجميع التأشيرات

سمحت وزارة الحج والعمرة، إلى جانب بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لأغراض السياحة والزيارة بأداء العمرة أثناء إقامتهم في البلاد. المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرة دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن ؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية وإثراء التجربة الثقافية والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030. .

منصة المقام

تتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع العديد من الشركات والوكالات السياحية المعتمدة، إمكانية الحصول على تأشيرة العمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمة المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من المملكة. من خلال الرابط.

بينما توفر منصة “روح السعودية” العديد من التسهيلات الإلكترونية لإصدار تأشيرة إلكترونية لزيارة المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وتصميم باقة العمرة حسب احتياجات مقدم الطلب من خلال موقع الكتروني.