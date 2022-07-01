مشهد روحاني في المسجد الحرام أول جمعة من ذي الحجة

في مشهد مهيب أسعد المتفرجين، امتلأت ساحة المسجد الحرام في مكة بضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام في أول جمعة من شهر ذي الحجة.

فيديو | مشهد يرضي المتفرجين … الباحة مليئة بضيوف الرحمن في أول جمعة من شهر ذي الحجة#الإخبارية pic.twitter.com/bXQCDftt0p

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 يوليو 2022

وأظهر مقطع بثته قناة “الإخبارية” حجاجا يطوفون حول الكعبة بسلاسة ويسر، في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها رئاسة الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة.

تسهيل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

وقامت الجهات المختصة بكافة الاستعدادات لحضور الحجاج واستقبالهم، مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بهم، لتسهيل مناسكهم، لموسم حج هذا العام.