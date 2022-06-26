مشهد صادم .. مطالبات بضبط معذب الكلب بالطوب

يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي شخصًا يعذب كلبًا تحت مبنى بإلقاء حجارة على جسده الصغير من ارتفاع كبير، مما يتسبب في إصابة الكلب بالذعر والألم الشديد.

#tortured_dog_brickقلوب حجرية pic.twitter.com/Es0hPv5Ipi

– ريم الراجحي (Reem_sa_first) 26 يونيو 2022

وأعطى الكلب علامات وجع فبدأ بالصراخ. وسط استهزاء وضحك المصور.

الغضب والاستنكار

وأثار المقطع غضب المغردين الذين وصفوا العمل بالوحشي. وطالبوا بمحاسبة من أطعم الكلب، واعتبرت بعض التعليقات أن الفعل دليل على قسوة القلب.

وقال الدكتور محمد الهدلة، بمناسبة “جلاد الكلب بالطوب” “مقطع مؤلم وقاس، وهو استفزاز للمشاعر، ولا يؤديه إلا من يعاني من حالة نفسية، أو خاصة من المتدينين. والقيم الإنسانية وهذا لا يمثل المجتمع الذي نعيش فيه. وأضاف “نطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرض عقوبة على الحيوان المعتدي تصل إلى السجن وغرامة 400 ألف”.

بينما قال نايف الهيدل “أباح الشارع قتل الحيوان المؤذي بطريقة حسنة، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال، فكيف بالحيوان الذي لا يضر بل إن تعذيب الحيوانات محرم شرعاً وجريمة شرعاً ومرض الروح العضال! “

وقال أحد المغردين من سواد قلبه يحل له أن يفعل كذا وكذا، لأن الرحمة أخذت منه، وبقي كالحجر وأقسى! يكفيني الله وهو خير فاعل فيه. نحن نعيش فيما بيننا، أناس قلبهم هكذا “.

معاقبة تعذيب الحيوانات

يحظر النظام السعودي أي إساءة أو تعذيب للحيوانات بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أنه عمل تحرمه الإنسانية والشريعة الإسلامية. عقوبة تعذيب الحيوان وإساءة معاملته بالضرب أو التجويع أو بأي طريقة أخرى ؛ غرامات تصل إلى 400 ألف ريال وتصل إلى السجن والتشهير.