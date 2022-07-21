مشهد يخطف الأنظار لأفواج المعتمرين فجر اليوم في المسجد الحرام⁩

في هدوء تام وعمق إيماني وحشد لافت للنظر، استحوذ مشهد مجموعات الحجاج على الأنظار والقلوب فجر اليوم في المسجد الحرام.

فيديو | الهدوء التام وعمق الإيمان ..

حشد لافت … مشهد يأسر أنظار وقلوب حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم في # المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/qCuPx5sdtf

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 يوليو 2022

ونشرت الإخبارية مقاطع لمجموعات الحجاج بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المختصة لتسهيل أداء المناسك.

يبدأ موسم العمرة

وأعلنت الحج والعمرة في وقت سابق أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو الجاري، ويمكن للحجاج من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة عبر موقعهم الرسمي على الإنترنت، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لحجاج الداخل عبر تطبيق “العمرة”، ضمن سهولة. الإجراءات التي تضمن أداء المناسك بهدوء وهدوء، وفي خضم نظام متكامل للخدمات الصحية والتدابير المعتمدة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج والزوار.

تضمنت ضوابط تفويض الوكلاء الخارجيين لتقديم الخدمات للحجاج وزوار المسجد النبوي تقديم طلب للحصول على ترخيص عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والالتزام بالضوابط الموضحة فيها، وإرفاق المستندات المتعلقة بالسجل التجاري، وغيرها من الأمور الشخصية. وعضوية منظمة النقل الجوي الدولي “IATA”.

التنسيق مع الجهات المختصة

تعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحديد الإجراءات الصحية الوقائية للوقاية من فيروس كوفيد -19، بما في ذلك الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، مرفقة بشهادة التطعيم المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة. بلد الحاج، بالإضافة إلى إقرار بصحة المعلومة.