مشهُور التيك توك منصور آل زايد يُحرج رهف القحطاني فِيْ بث مباشر

بدت رهف القحطاني محرجة خلال بث مباشر مع الإماراتية تيك توكر منصور الزايد.

وفِيْ التفاصيل، اعتذر منصور الزايد لرهف القحطاني بعد أن طلبت منه الظهُور فِيْ بثها، بحجة أنه لا يواعد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الزايد خلال البث أنه قبل إضافة رهف ورحب بها علنا ​​، لأنه لم يستطع رفض طلبها بالانضمام إلَّى البث المباشر دون اعتذار منها أمام الجماهِيْر.

قال منصور الزايد “لو سمحتني فأنا رجل. لا أخرج مع البنات ..” ليظهر لرهف تفهمه الكامل ويعتذر للشاب على إحراجه، معلقا “أوه، بعد رأسي، وإلا، فأنا أسامحك … لخوفِيْ … لا أريدك أن تخجل. “

وأثار المقطع المتداول جدلا كبيرا بين المتابعين الذين انتشروه على نطاق واسع وانتقدوا أساليب المشاهِيْر فِيْ زيادة عدد المتابعين، فِيْما أشاد آخرون بسلوك الإماراتي تيك توكر واعتبروا موقفه متحفظا للغاية، فِيْما قال البعض إنه كان أفضل. عدم تعريض القحطاني لمثل هذا الموقف المحرج.

وجاء فِيْ التعليقات “إذا لم يتم فتح بث لكان ذلك أفضل. وهذا سبب له الإحراج”.

قال آخر “تراه يفشل كل مرة”.

وعلقت “كل هذا وما لا أدخله مع الفتيات. قلب واحد وأنت تسأل عَنّْ شيء”.

يشار إلَّى أن الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فِيْ السعودية أصدرت مؤخرًا قرارًا بفرض غرامة قدرها 400 ألف ريال سعودي (106 ألف دولار أمريكي) على رهف ومواطنها المروج الفاشي الرحيلي، لخرق ضوابط محتوى الوسائل من خلال الإساءة إلَّى دولة، بينما كان فِيْ إجازة فِيْ جزر المالديف.

ونشر الحساب الرسمي للهِيْئة فِيْ ذلك الوقت على تويتر نص القرار جاء فِيْه “الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تفرض غرامة قدرها 400 ألف ريال على مواطنتين انتهكتا ضوابط المحتوى الإعلامي بإهانة دولة”.

على جانبك؛ وأعلنت رهف القحطاني، المعروفة بلقب “كون سابور”، أنها دفعت الغرامة المفروضة عليها، وأكدت فِيْ مقطع فِيْديو، ردًا على أسئلة متابعيها، أنها دفعت 200 ألف ريال وليس 400 ألف ريال، “كَمْا يعتقد الكثير من الناس”، أي ما يقرب من 53 ألف دولار أمريكي.

وعلق قائلا “أمي استلمت 400 ألف، 200 ألف، دفعَنّْا لها، وانتهى الأمر. سنمشي مع الناس، اخرس”.