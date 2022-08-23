مشهُور سعودي يطلب يد زوجته مجدداً أثناء تواجدها فِيْ المستشفى

يحاول مشاهِيْر مواقع التواصل الاجتماعي قيادة محادثة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، حتى لو تطلب الأمر الزواج مرة أخرى، مثل الثنائي السعودي الشهِيْر “تيك توك” طارق بن فهد وزوجته أمل أحمد.

بينما كانت أمل مستلقية على سرير المستشفى، فاجأ طارق زوجته أمل، بعرض يده للزواج مرة أخرى، علمًا أن زواجهما لم يتجاوز الشهر، إذ وثق صديقه تلك اللحظة فِيْ مقطع فِيْديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. .

كَمْا شارك طارق بن فهد مع متابعيه، عبر حسابه على تيك توك، مقطع فِيْديو يوثق اللقطة الرومانسية، وهُو يدخل من باب غرفته حاملاً باقة من الورود البيضاء مربوطة بالعديد من البالونات الطائرة، فِيْما سارع أصدقاؤه لوضعها. حجاب من الشاش الأبيض على رأسها لتصبح عروساً فِيْ سرير المستشفى.

بمجرد أن وصل إلَّى سريرها، جثا على ركبتيه وفتح صندوقًا صغيرًا بداخله خاتم من الماس، وطلب منها الزواج منه مرة أخرى وسط ضحك أصدقائه ومفاجأته الصادمة.

وطمأن فهد جمهُوره على الحالة الصحية لزوجته بعد أن أكَمْلت الجراحة، وعلق قائلاً “بشرى لكَمْ والحمد لله العملية كانت ناجحة والأمور على ما يرام الله الحمد لله”.

الجدير بالذكر أن حركة طارق المفاجئة تحدث بعد شهر من زواجهما، وهُو ما وثقته أمل عبر حسابها الخاص، حيث شاركت تفاصيل تحضيراتها للحفل، بدءاً بتطبيق مستحضرات التجميل على بشرتها، حتى نزولها إلَّى الحفل. قاعة الاحتفال وبداية الزفاف.

كَمْا نشرت مقطع فِيْديو لنفسها وهِيْ تؤدي رقِصَّة كول سلو معه.

من هُو طارق بن فهد

طارق بن فهد ولد فِيْ الكويت ويقيم فِيْ الرياض بالمملكة العربية السعودية. من المحتمل أنه فِيْ العشرينات من عمره. كَمْا أنه حاصل على درجة البكالوريوس فِيْ هندسة المساحة وهُو منشئ محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتبر طارق من أشهر “سناب شات” و “تيك توك”، ويتابعه على حسابه ملايين المتابعين من الخليج العربي، حيث يشارك مقاطع فِيْديو من حياته اليومية ومشاركته فِيْ الإعلانات التجارية وغيرها.

تزوجت أمل أحمد الشهر الماضي، وتعمل كَمْدربة تصوير فِيْ مؤسسة معترف بها دوليًا، وتعمل أيضًا كعارضة أزياء، وتشمل مواهبها الرسم والعَنّْاية بالديكور، بالإضافة إلَّى اهتمامها بكل ما يتعلق بالجمال ومستحضرات التجميل.