“مش هترميها تاني ابدا” تعالى اقولك تعملي ايه بعلب الشامبو الفاضية

ليست كل المنازل خالية من الشامبو أو أكشاك الاستحمام بعد إفراغها. لا ترميهم بعيدًا، سيدتي. يمكنك استخدام هذه الزجاجات البلاستيكية الفارغة لأغراض مفِيْدة. يمكنك استخدامها كأدوات تخزين لتنظيم الفوضى فِيْ المنزل وتنفِيْذ أفكار أخرى لتسهِيْل مهام العمل فِيْ المطبخ والحمام.فِيْ هذه المقالة نعرض لك العديد من الأفكار لإعادة تدوير الشامبو الفارغ أو صناديق الاستحمام.

منظم أواني الحمام

أدوات الاستخدام

اثنين من صواني الاستحمام الكبيرة.

عبوتين من الشامبو.

بندقية الشمع

ملصق الديكور.

مقص.

كيف يعمل المنظم

قمنا بقص حوضي الاستحمام إلى نصفِيْن وأزلنا الجزء السفلي وغطيناهما بالكامل بالمادة اللاصقة الزخرفِيْة.

نقوم بإعداد علبتين من الشامبو ونقوم بتغطيتهما بالكامل بملصق زخرفِيْ بنفس الطريقة المستخدمة فِيْ صناديق الاستحمام.

نأخذ علب الشامبو المغلفة ونضع الشمع عليها بمسدس الشمع، ثم نلصق علب الشامبو على الجانب الأيمن والأيسر من كشك الاستحمام الأول.

ثم نحضر كابينة الاستحمام الثانية ونضعها بين طرفِيْ صندوق الشامبو من الأعلى ونلصقها بالشمع.يمكن تزيين الأماكن التي تظهر فِيْها بقايا معجون الشمع بزهُور قماشية تضفِيْ عليها مظهراً أنيقاً. المنظم فِيْه يمكنك وضع جميع ادوات الحمام مثل فرش الاسنان، غسول، كريمات.

تنظيم عمل مستحضرات التجميل

أدوات الاستخدام

كابينة استحمام كبيرة.

مقص.

حبل الغسيل الملونة.

بندقية الشمع

كيف يعمل المنظم

نحضر كشك دش كبير الحجم ونقطعه إلى نصفِيْن ونأخذ قاع الكشك.

نأخذ حبل الغسيل الملون ونقطع ثلاثة أجزاء من نفس الحجم ونصنع جديلة، ثم نلصقها على الجانب الأيمن والأيسر من صينية الدش من الأعلى لإعطائها شكل الحقيبة.

ثم نضع الشمع أعلى الصندوق ونلصق حبل الغسيل الملون عليه ونستمر هكذا حتى يتم تغطية الصندوق بالكامل ونقوم بغراء أشكال الورود الاصطناعية عليه لإضفاء مظهر أنيق عليه.

ونخرج مستحضرات التجميل بدلاً من رميها فِيْ أي مكان.

عمل تنظيم متعدد الأغراض