مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل البرجر علي أصوله وبسر الصنعة بمقادير إقتصادية وطعم يجنن زي المحَلْات

كيفِيْة صنع الهامبرغر فِيْ المطاعم الشهِيْرة دون التراجع عنها، يعد الهامبرغر من القطع السريعة المفضلة لدى الكثيرين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، وشرائه فِيْ الخارج يكلف الكثير من المال، علاوة على أنه سيكون فِيْ المنزل تمامًا. مضمون وآمن وصحي، ولن يكلفك الكثير من المال، ولهذا سنبين لك كيفِيْة صنع الهامبرغر لأربعة أشخاص فِيْ أقل من نصف ساعة، والهامبرغر هُو المفضل للأطفال.

كيف تصنع برجر مطعم شهِيْر بدون انكسار أو كشف

سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير أشهى وألذ همبرغر، مضمون وصحي تمامًا، يأتي اللحم المفروم فِيْ قائمة المكونات الأساسية فِيْ تحضير الهامبرغر، وسنعرض لكَمْ بعض المكونات لتحضير الهامبرغر

كيلو لحم مفروم.

بصل كبير مقطع.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملاعق كبيرة من الكعكة الإسفنجية الناعمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

مكونات إضافِيْة

بضع شرائح من الطماطم.

بعض شرائح البصل.

شرائح جبنة شيدر.

شرائح الخس.

نصف كوب كاتشب.

نصف كوب مايونيز.

بضع شرائح من الفلفل الحَلْو الملون.

طريقة التحضير

اجمع مكونات البرجر.

اخلطي المكونات حتى تمتزج.

نشكل الهمبرغر على شكل حَلْقات مع آلة التقطيع.

نضع الهامبرغر لمدة ربع ساعة فِيْ الثلاجة.

نأخذ مقلاة مع القليل من الزيت.

ضعي البرغر فِيْ المقلاة حتى ينضج.

لا يفضل قلب البرجر بشكل متكرر.

أحضر كَمْية من الخبز أو القيصر.

نضع شرائح البصل والطماطم ونضع الهمبرغر.

ضعي الجبن والفلفل والكاتشب والمايونيز.

نضع البرجر على عدد الكعك.

يُفضل تقديمه مع بعض البطاطس المقلية المقرمشة.

كَمْا نضع طبق سلطة خضراء وطبق مخلل.

تحضير البطاطس المقرمشة

خذ حبة بطاطس كبيرة وقشرها.

اغسلي البطاطس جيداً وقطعيها على شكل أصابع.

اغسلي البطاطس جيداً، ثم ضعيها فِيْ القليل من الماء ورشيها بالملح والقليل من الخل.

اتركه لمدة نصف ساعة.

ضعيها فِيْ مصفاة ثم رشي عليها القليل من البيكينج بودر.

اقلي البطاطس وضعيها على مناشف ورقية لتصريف الزيت.

كَمْا ذكرنا فِيْ مقال كيفِيْة صنع الهامبرغر، فهُو يتكون من مكونات بسيطة تساعده على البقاء طازجًا دون أن يتم كشف الغطاء، فالهمبرغر مصنوع كَمْا ذكرنا بخطوات سهلة واقتصادية، ومذاقه مثل مطعم وهُو سهل جدًا، حيث الكثير يفعله. يحب البالغون والأطفال البرغر ويبحثون عن طرق سهلة للمساعدة. لقد صنع البرجر كَمْا تم تحضيره وتقديمه، لكن أفضل الطرق لعمل البرجر.