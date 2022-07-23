“مش هِيْاخد فِيْ ايدك ثواني” تعالى اقولك أزاي تلفِيْ حَلْة محشى ورق عنب فِيْ خمس دقائق

ورق العنب طبق شهِيْ يحبه الكثير من الناس حول العالم ونكهته رائعة ولذيذة، كثير من النساء يعتبرن عملية تغليف ورق العنب صعبة وتتطلب الكثير من الجهد ولكن فِيْ هذا المقال سوف نعرض لك . طريقة سهلة ومريحة لف ورق العنب، فهُو يلف العديد من أوراق العنب فِيْ نفس الوقت.

طريقة حشو ورق العنب

المكونات

أوراق العنب.

أرز.

بصل.

حساء الدجاج.

حساء.

عصير الطماطم.

البقدونس والكزبرة والشبت المفروم.

ملح، فلفل أسود، بهارات، كَمْون، كزبرة مجففة.

طريقة تحضير ورق العنب المحشي

نحضر إناء به ماء وملعقة زيت ونضعه على النار وننتظر حتى يغلي ثم نضع ورق العنب لبضع ثوان حتى تنضج ونخرجه من الماء ونضعه فِيْه مصفاة واتركيها حتى تبرد.

من ناحية أخرى، نحضر وعاء ونضع فِيْه البصل المفروم ونقليه فِيْ الزيت حتى يحمر، ثم نضيف عصير الطماطم ونتركه حتى يذوب.

فِيْ وعاء آخر نضع البصل المبشور والملح والفلفل الأسود والبهارات والكَمْون والكزبرة المجففة ونخلط جيداً ثم نضع الأرز ونقلب ثم نضع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ونقلب حتى تصبح ناعمة ثم نضع صلصة الطماطم ونحرك .

نقوم بإعداد وعاء لف ورق العنب ونضع شرائح الطماطم أو البصل لتجنب احتراق الصف الأول من ورق العنب.

طريقة لف ورق العنب بالخله الخشبي