مش هِيْتبهدلوا تانى.. العناية باليدين بعد غسيل المواعين بطريقة سهلة هتبقى ناعمة زي الحرير

ينصح العديد من خبراء العناية بالبشرة باتباع طرق العناية باليدين بعد غسل الأطباق، لأن غسل الأطباق يجعل اليدين جافِيْن ومتشققين، وهذه المشكلة من أكثر المشاكل إثارة للقلق لدى مجموعة كبيرة من الناس، وهذا ما سنناقشه فِيْ هذا المقال .

العناية باليدين بعد غسل الأطباق

لقد كشفت لنا تجارب شخصية عديدة أن هناك أكثر من وصفة طبيعية تعمل على تنعيم اليدين وتنظيفها من الجفاف والتشققات التي خلفتها الأطباق، وإليكَمْ أبرز تلك الوصفات بالصورة التالية

وصفة الليمون والسكر لليدين

وصفة الليمون والسكر من أكثر الوصفات فاعلية لإزالة أي آثار لخلايا الجلد الميتة من الخير، حيث تعمل هذه الوصفة على تنعيم اليدين وترطيبهما، لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة بعد غسل الأطباق. وإليك النقاط البارزة حوله بهذه الطريقة

المكونات

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة العناية باليدين

بادئ ذي بدء، نأخذ وعاءًا صغيرًا ونضع ملعقة كبيرة من السكر مع نصف ليمونة ونخلطها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بتدليك اليدين بلطف بهذا الخليط فِيْ حركات دائرية لمدة 3 دقائق.

ثم نترك الخليط فِيْ أيدينا لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل أيدينا جيداً بالماء الدافئ، والأفضل تكرار هذه الوصفة 3 مرات طوال الأسبوع، حتى نصل إلى الدرجة المطلوبة من الاستقامة فِيْ أسرع وقت ممكن.

فِيْ حين أنه من الممكن استخدام القليل من الفازلين الطبي، كل ما علينا فعله هُو تدليك الفازلين فِيْ أيدينا بحركة دائرية، وترك الفازلين على أيدينا طوال اليوم.

لكن يجب غسلها بالماء الدافئ، فِيْ حال استخدمنا أيدينا لطهِيْ شيء ما. لذلك من الأفضل تطبيق الفازلين مباشرة قبل النوم. يعمل على ترطيب اليدين بشكل ممتاز.

وفِيْ النهاية قمنا بتطوير كل التفاصيل التي تدور حول طريقة العناية باليدين بعد غسل الصحون. لقد أدركنا أن هناك عددًا من المكونات الطبيعية التي تساعد على منع جفاف اليدين عند غسل الأطباق. هذا ما نصحنا به مجموعة كبيرة من المتخصصين فِيْ العناية بالبشرة.