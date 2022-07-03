مصائب حرب أوكرانيا “فوائد” لـ أستراليا.. صادرات قياسية للطاقة

فِيْ حين أن حرب أوكرانيا كان لها تداعيات سلبية على قطاع الطاقة العالمي، فقد جلبت أيضًا فوائد كبيرة لأستراليا البعيدة.

قالت الحكومة الأسترالية يوم الإثنين، إنه من المتوقع أن ترتفع عائدات صادرات التعدين والطاقة بنسبة 3 فِيْ المائة لتسجل 419 مليار دولار أسترالي (286 مليار دولار) فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، مدعومة بارتفاع أسعار الفحم والغاز فِيْ أعقاب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

أدت العقوبات المفروضة على روسيا بشأن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا إلَّى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يدعم عائدات قياسية لثاني وثالث أكبر صادرات أستراليا.

وقالت وزارة الصناعة الأسترالية فِيْ تقريرها الفصلي للموارد والطاقة “التوقعات هِيْ أن تظل أسعار سلع الطاقة قوية لفترة أطول مما كان متوقعًا فِيْ السابق، حيث تبحث الدول الغربية عَنّْ بدائل لإمدادات الطاقة الروسية”.

لكنها أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لمكافحة التضخم يمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي العالمي ويؤدي بدوره إلَّى انخفاض الإيرادات من صادرات الطاقة والموارد.

قفزة فِيْ صادرات الغاز

من المتوقع أن تقفز قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 19٪ إلَّى 84 مليار دولار أسترالي فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، حتى مع توقع انخفاض الأحجام بنسبة 3٪ مع تراجع الإنتاج من حقول الغاز التي تغذي مصانع North West Shelf و Darwin LNG.

ارتفعت صادرات الفحم

قالت الحكومة الأسترالية أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الفحم الحراري لتوليد الطاقة بنسبة 15٪ لتصل إلَّى 44 مليار دولار أسترالي نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة طفِيْفة فِيْ الإنتاج، حيث يعتبر الفحم الأسترالي البديل الرئيسي للفحم الروسي عالي الجودة.

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع عائدات الفحم المعدني المستخدم فِيْ صناعة الفولاذ بنسبة 3٪ لتصل إلَّى 60 مليار دولار أسترالي.

وقال التقرير “مع انخفاض مخزونات الطاقة فِيْ النصف الشمالي من الكرة الأرضية عَنّْ المعتاد، فإن أي اضطراب فِيْ الإمداد سيؤدي إلَّى مزيد من الزيادات فِيْ الأسعار”، مشيرًا إلَّى الانخفاضات المحتملة فِيْ إنتاج الفحم بسبب الأمطار الُغُزيرة التي تضرب شرق أستراليا.

لتعويض المكاسب فِيْ الغاز الطبيعي المسال والفحم، من المتوقع أن تنخفض قيمة خام الحديد، أكبر مصدر للتصدير فِيْ أستراليا، بنسبة 12٪ إلَّى 116 مليار دولار أسترالي فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، مع انخفاض متوسط ​​السعر إلَّى 99 دولارًا أستراليًا للطن من 119 دولارًا أستراليًا.