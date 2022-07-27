مصادرة 7 كجم من الذهب بمشغل مخالف في جدة

اغلقت فرق الاشراف بوزارة التجارة ورشة ذهب تقع داخل قرية سكنية بجدة، كان يديرها 49 عاملا اجراميا من الجنسية الآسيوية، كمكان لتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والانخراط في التمرين. تجارة الذهب والمجوهرات دون تسجيل أو ترخيص.

3 أشهر من المراقبة والمراقبة قادتنا للاستيلاء على فيلا سكنية. تم استغلاله من قبل 49 من العمال المخالفين بإعادة تصنيع الذهب بقيمة تجاوزت مليوني ريال.

نقبض على المخالفين ونحيلهم إلى الجهات الأمنية لفرض عقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI

– وزارة التجارة (MCgovSA) 26 يوليو 2022

جاء ذلك بعد رصد وتحريات للموقع المذكور لمدة ثلاثة أشهر من قبل مراقبي الوزارة.

مصادرة كميات الذهب

وشملت الضبطيات 7 كيلوغرامات من الذهب بقيمة سوقية تجاوزت مليوني ريال، تم ضبطها وإرسال عينات من المواد المضبوطة لفحصها في المعامل المتخصصة.

واستدعت الوزارة صاحب المقر لسماع الأقوال، وأحالت العمال المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

تؤكد وزارة التجارة على أهمية الانتظام في ممارسة الأعمال التجارية والحصول على التراخيص اللازمة، وتحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المواقع المخالفة من خلال التقدم بطلب “إشعار عمل” أو من خلال مركز الاتصالات 1900.