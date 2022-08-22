مصادر أميركا تمضي قدماً فِيْ محادثات الإفراج عَنّْ أصول البنك المركزي الأفغاني

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستمضي قدما فِيْ المحادثات المملوكة لأجانب فِيْ البنك المركزي الأفغاني على الرغم من وجود زعيم القاعدة الراحل فِيْ كابول وتباطؤ حركة طالبان والوسط. بنك افغانستان.

يبرز قرار متابعة هذه المبادرة للمساعدة فِيْ استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار، القلق المتزايد فِيْ واشنطن بشأن أزمة إنسانية بعد أن حذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهُون “جوعًا شديدًا” مع اقتراب فصل الشتاء.

كَمْا ذكرت رويترز الشهر الماضي، فإن خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني المملوكة للأجانب إلَّى صندوق ائتماني مقترح مقره فِيْ سويسرا هِيْ فِيْ صميم الجهُود التي تقودها الولايات المتحدة. سيتم دفع هذه المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتجاوز طالبان، التي يخضع العديد من قادتها لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

قدمت طالبان اقتراحًا مضادًا فِيْ محادثات الدوحة فِيْ أواخر يونيو.

نقل مصدران، تحدثا شريطة عدم الكشف عَنّْ هُويتهما، عَنّْ مسؤولين فِيْ الخارجية والخزانة قولهم لمحللين مستقلين فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ 11 أغسطس، بعد 12 يومًا من مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري فِيْ هجوم بطائرة مسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية على شرفة خزنته. منزل فِيْ كابول، وأنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التي يسيرون بها.

ونقل مصدر عَنّْ مسؤول أمريكي قوله إن طالبان والبنك المركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على المؤتمر الصحفِيْ.

وقال مصدر أمريكي مطلع إن “الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأمريكية بإنشاء صندوق ائتمان دولي”، وأنه “يعمل بنفس السرعة والديناميكية التي كانت عليه قبل الهجوم”.

ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية والإعلام والبنك المركزي الأفغاني، الذي تديره طالبان، على طلبات للتعليق.

كَمْا ناقش المسؤولون الأمريكيون خطة الصندوق الاستئماني مع سويسرا وأطراف أخرى.

تفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية فِيْ أفغانستان عَنّْدما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70٪ من ميزانية الحكومة بعد أن استولت طالبان على كابول فِيْ 15 أغسطس 2022، مع خروج آخر القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من السيطرة. حرب.

كَمْا توقفت واشنطن عَنّْ تحويل العملة الصعبة، الأمر الذي أدى فعليًا إلَّى شل النظام المصرفِيْ فِيْ أفغانستان وجمد 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية فِيْ بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك. فِيْ فبراير، أمر الرئيس جو بايدن بتخصيص نصف المبلغ “لصالح الشعب الأفغاني”.

وتحتفظ دول أخرى بحوالي ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغانية.