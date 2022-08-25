مصادر للعربية تعيين هشام عز العرب مستشارا لمحافظ “المركزي” المصري

قرر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي ومحمد نجيب الرئيس غير التنفِيْذي السابق لبنك SAIB مستشارين له.

جاء ذلك بعد أن التقى المحافظ برؤساء البنوك للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم وتبادلوا الآراء حول بعض القضايا المهمة فِيْ مقدمتها سعر الصرف.

شغل هشام عز العرب عدة مناصب إدارية عالمية فِيْ عدد من البنوك مثل جي بي مورجان تشيس ودويتشه بنك.

فِيْ عام 2002، شغل منصب الرئيس التنفِيْذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر، وكان عضوًا فِيْ مجلس إدارة Fairfax Africa، وعضوًا فِيْ المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة MasterCard.

تم الإعلان عَنّْ استقالة عز العرب من منصبه فِيْ البنك التجاري الدولي فِيْ أكتوبر 2022.