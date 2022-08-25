مصارف السعودية.. قوة مالية تتجاوز موازنات دول

حجزت المملكة العربية السعودية ستة مراكز فِيْ قائمة أكبر 100 بنك فِيْ العالم من حيث القيمة السوقية.

يتصدر القطاع المصرفِيْ السعودي المعاملات المالية فِيْ المملكة التي تصنف على أنها أكبر مصدر للنفط الخام فِيْ العالم، وثاني أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة.

ما هُو القطاع المصرفِيْ فِيْ السعودية

يتألف القطاع المصرفِيْ السعودي من 10 بنوك محلية مدرجة فِيْ البورصة المحلية بعد اندماج بنكي ساب والأول، إضافة إلَّى سامبا والأهلي، وفروع 15 مصرفاً أجنبياً.

حجزت السعودية ستة مراكز فِيْ قائمة أكبر 100 بنك فِيْ العالم من حيث القيمة السوقية، فِيْ ظل الغياب التام للمصارف فِيْ باقي دول الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج.

وبحسب تحليل وحدة التقارير فِيْ صحيفة “الاقتصادية”، واستناداً إلَّى بيانات من الأسواق المالية العالمية والمملكة، بلغت القيمة السوقية لأكبر 100 مصرف نحو 17.76 تريليون دولار، فِيْما بلغت القيمة السوقية للصندوق. ستة بنوك سعودية بنحو 265 مليار دولار.

والمصارف السعودية الستة، من بينها اثنان من بين أكبر 20 بنكًا فِيْ العالم، هِيْ مصرف الراجحي فِيْ المرتبة 18 عالميًا، بقيمة سوقية 97.9 مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي فِيْ المركز التاسع عشر بقيمة سوقية. 85.4 مليار دولار.

بينما جاء بنك الرياض فِيْ المركز 69 بقيمة سوقية 29.2 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء فِيْ المركز 83 بقيمة سوقية 20.8 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي فِيْ المركز 94 بقيمة سوقية 16.6 مليار دولار، ثم بنك البلاد. فِيْ المركز 98 بقيمة سوقية 10.9 مليار دولار. .

الأرقام والمؤشرات

بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية العاملة فِيْ السوق السعودية 5.4 تريليون ريال سعودي (1.44 تريليون دولار)، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

تتجاوز أصول البنوك العاملة فِيْ المملكة العربية السعودية الناتج المحلي الإجمالي للدول الكبرى فِيْ مجموعة العشرين، ودول كبرى أخرى مثل إسبانيا والمكسيك وإندونيسيا، وتتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل هُولندا.

وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة فِيْ السوق السعودي 3.529 تريليون ريال سعودي (941 مليار دولار) حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع المصرفِيْة للبنوك التجارية العاملة فِيْ المملكة حتى نهاية النصف الأول الماضي نحو 2.229 تريليون ريال سعودي (595 مليار دولار)، بحسب بيانات رسمية.

فِيْما بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المصرفِيْ (تسهِيْلات وقروض) حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.242 تريليون ريال (597 مليار دولار).

فِيْما بلغت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1.884 تريليون ريال (502 مليار دولار)، وتمويلات بلغت 1.79 تريليون ريال (477 مليار دولار).