مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022 والكليات المتاحة، هناك اختلاف كبير في مصروفات الجامعة الصينيه المصرية، التي تختلف من كلية إلى أخرى، حيث ان معظم أولياء الأمور يسعون لالحاق أبنائهم في الجامعة الصينيه المصرية، بسبب ان الجامعة الصينيه المصرية تضمن مستقبلا مضمونا حيث يسعي الكثير من آولياء الأمور لالحاق وفرص عمل للكثير من الطلبة في الكثير من المجالات، حيث ان الدراسة في الجامعة الصينيه المصرية قد بدأت في عام الفين وستة عشر في كلية الهندسة، وبعدها بدأت بالتوسع حيث انها في عام الفين وسبعة عشر قد افتتحت للدراسة كليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد حيث سوف نتعرف الان عبر مقالنا هذا على تفاصيل مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022 والكليات المتاحة عبر موقعنا موقع العرب.

مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022 والكليات المتاحة

قامت الجامعة المصرية الصينية بالإعلان عن انه لن يكون هناك زيادة في المصروفات للعام الدراسي الجامعي الفين واثنان وعشرين إلى الفين وثلاثة وعشرين ميلادية، وكان ذلك الإعلان مراعاة للظروف الاقتصادية ومراعاة لظروف الأسر وسعي من الجامعة إلى تخفيف العبء الواقع على أولياء أمور الطلبة.

كليات الجامعة المصرية الصينية

تختلف الكليات في الجامعة المصرية الصينية وتتعدد إلى أربعة كليات، حيث ان الجامعة المصرية الصينية تشتمل على كلية الهندسة وكلية التكنولوجيا، وتشتمل أيضا على كلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، حيث ان مجلس الجامعات الخاصة قد حدد وعين الحد الأدنى لتقديم الطلبة للشهادات المعادلة، وسوف نعرضها لكم الآن كالتالي على هيئة نقاط.

خمسة وسبعين بالمائة لكلية الصيدلة.

ثمانين بالمائة لكلية العلاج الطبيعي.

سبعين بالمائة لكلية الهندسة.

ستين بالمائة لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية

ثمانية وسبعين الف جنيه مصروفات كلية العلاج الطبيعي

ثمانية وتسعين الف جنيه مصاريف كلية الصيدلة

أربعة واربعين الف جنيه مصاريف كلية الاقتصاد والتجارة الدولية

ستة وخمسين ألف جنيه مصاريف كلية الهندسة التكنولوجية

إلى هنا اعزائي القراء نكون معا قد انتهينا من كتابة المعلومات الخاصة بمقالنا والذي تحدثنا فيه عن مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022 والكليات المتاحة عبر موقعنا موقع العرب نتمنى أن يكون نال على اعجابكم .