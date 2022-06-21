مصاريف ثانوي عام خدمات 2022-2023 أولى وتانية وتالتة ثانوي

بعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات تعلن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم الثانوية العامة لعام الخدمات 2022-2023 للقبول في صفوف الصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم.

تفتح المديريات التربوية باب التقديم في الفصول الثانوية للخدمات للطلاب الذين لديهم إجمالي أقل مما حدده تنسيق كل محافظة على حدة للثانوية العامة ، مقابل دفع رسوم ثانوية في خدمات 2022 وهي أكثر من الأول.

المصاريف الثانوية للخدمات العامة 2022

تعتبر رسوم الخدمات الثانوية لعام 2022 أعلى من الرسوم التي يدفعها الطالب العادي ، وهي غير متوفرة في جميع المدارس ، لذلك يتنافس الطلاب للتقدم لها لحجز أماكن لهم ، مع مراعاة عدم تخصيصهم بالكامل. المدارس ، ولكن الحصص فقط.

يلتحق الطالب الحاصل على إجمالي أقل من الحد الأدنى من الثانوية العامة بالمحافظة بهذه الفصول إذا توفرت أماكن مقابل دفع رسوم ثانوية للخدمات الرسمية 2022-2023.

قد تختلف رسوم الخدمات الثانوية في عام 2022 من الصف الأول والثاني والثالث من التعليم الثانوي العام بالنقصان من صف إلى آخر ، ويجوز تحديدها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

خدمات مصاريف الثانوية العامة 2023

ولم تعلن أي مديرية تعليمية حتى الآن عن رسوم ثانوية للخدمات في 2022-2023 ، لكن من المتوقع أن تزيد قيمتها عن العام الدراسي الماضي ، وهناك توقعات بأنها قد تصل إلى ما بين 2500 و 3 آلاف جنيه.

حددت مديريات التربية والتعليم رسوم الخدمات الثانوية 2022-2021 العام الماضي بالقيم التالية:

– الصف الأول الثانوى: 2220 جنيه.

الصف الثانى الثانوى خدمات: 2205 جنيهات.

الصف الثالث الثانوي: 2،205 جنيه.

المصاريف الثانوية للخدمات 2022

​​​​​​حددت مصروفات الثانوية العامة لعام 2022 خدمات العام الماضي لأبناء العاملين في مجال التعليم والمتوفين والمعاشات بمبلغ 1143 جنيها للصف الأول الثانوي و 1128 جنيها للخدمات الثانوية و 1128 جنيها للخدمات الثانوية الثالثة.

أما بالنسبة لمصروفات ثانوية عام 2022 لخدمات أبناء الشهداء ، فقد كانت في العام الدراسي الماضي بالأسعار التالية: 66 جنيهاً للصف الأول ، 66 جنيهاً للصف الثاني ، 51 جنيهاً للصف الثالث الثانوي الخدمي.

ومن المقرر الكشف عن الأسعار أو المصاريف الثانوية للخدمات في عام 2022 للعام الدراسي المقبل خلال الفترة المقبلة ، حيث ظهرت جميع النتائج وتمت الموافقة على تنسيق غالبيتها.