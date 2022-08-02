مصاريف جامعة 6 اكتوبر كلية الطب الهندسة الصيدلة العلاج الطبيعي اللغات والترجمة علوم الحاسب ونظم المعلومات الاقتصاد

من خلال هذا المقال سنتعرف على مصروفات جامعة 6 أكتوبر حيث تضم O6U 14 كلية بالإضافة إلى الدراسات العليا على النحو التالي كلية الطب والجراحة – كلية طب الأسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية التربية – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – كلية الهندسة – كلية الإعلام وفنون الاتصال – كلية الفنون التطبيقية – كلية الاقتصاد – كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي – كلية السياحة والفنادق – كلية اللغات والترجمة – دراسات عليا.

6 أكتوبر رسوم جامعية 2022-2023 كلية الطب والجراحة 125.000 جنيه على قسطين 75.000 قسط أول و 50.000 قسط ثانى.

125.000 جنيه على قسطين 75.000 قسط أول و 50.000 قسط ثانى. كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه على قسطين 60 ألف دفعة أولى و 40 ألف دفعة ثانية.

100 ألف جنيه على قسطين 60 ألف دفعة أولى و 40 ألف دفعة ثانية. برنامج صيدلية فارم 85 ألف جنيه على قسطين 51 ألف الأول و 34 ألف الثاني.

85 ألف جنيه على قسطين 51 ألف الأول و 34 ألف الثاني. عيادة صيدلية 95 ألف جنيه على قسطين الأول 57 ألف والثاني 38 ألف.

95 ألف جنيه على قسطين الأول 57 ألف والثاني 38 ألف. العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه على قسطين 42 ألف الأول و 28 ألف الثاني.

70 ألف جنيه على قسطين 42 ألف الأول و 28 ألف الثاني. تكنولوجيا العلوم الصحية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.

40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني. التمريض 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية.

25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية. هندسة 60 ألف جنيه على قسطين «36 ألف دفعة أولى 24 ألف دفعة ثانية.

60 ألف جنيه على قسطين «36 ألف دفعة أولى 24 ألف دفعة ثانية. نظم المعلومات وعلوم الكَمْبيوتر 35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية.

35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية. الفنون التطبيقية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.

40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني. قسم اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية 30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية.

30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية. لغات وترجمة أقسام أخرى 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية.

25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية. كلية الاقتصاد قسم اللغة الإنجليزية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.

40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني. كلية الاقتصاد قسم اللغة العربية 30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية.

30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية. فنون الإعلام والاتصال 35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية.

35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية. سياحة وفنادق 20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى.

20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى. تعليم الطفولة المبكرة – خاص – علم نفس 20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى.

20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى. تعليم عربي – انجليزي – ألماني – علوم حاسب 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية. إلى تلك الفقرة، تعرفنا على مصاريف الجامعة فِيْ 6 أكتوبر 2023 فِيْ جميع التخصصات والكليات لطلاب المدارس الثانوية الذين يرغبون فِيْ التقديم.