مصاريف جامعة 6 اكتوبر كلية الطب الهندسة الصيدلة العلاج الطبيعي اللغات والترجمة علوم الحاسب ونظم المعلومات الاقتصاد

من خلال هذا المقال سنتعرف على مصروفات جامعة 6 أكتوبر حيث تضم O6U 14 كلية بالإضافة إلى الدراسات العليا على النحو التالي كلية الطب والجراحة – كلية طب الأسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية التربية – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – كلية الهندسة – كلية الإعلام وفنون الاتصال – كلية الفنون التطبيقية – كلية الاقتصاد – كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي – كلية السياحة والفنادق – كلية اللغات والترجمة – دراسات عليا.
6 أكتوبر رسوم جامعية 2022-2023
- كلية الطب والجراحة 125.000 جنيه على قسطين 75.000 قسط أول و 50.000 قسط ثانى.
- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه على قسطين 60 ألف دفعة أولى و 40 ألف دفعة ثانية.
- برنامج صيدلية فارم 85 ألف جنيه على قسطين 51 ألف الأول و 34 ألف الثاني.
- عيادة صيدلية 95 ألف جنيه على قسطين الأول 57 ألف والثاني 38 ألف.
- العلاج الطبيعي70 ألف جنيه على قسطين 42 ألف الأول و 28 ألف الثاني.
- تكنولوجيا العلوم الصحية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.
- التمريض 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية.
- هندسة 60 ألف جنيه على قسطين «36 ألف دفعة أولى 24 ألف دفعة ثانية.
- نظم المعلومات وعلوم الكَمْبيوتر 35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية.
- الفنون التطبيقية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.
- قسم اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية 30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية.
- لغات وترجمة أقسام أخرى 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية.
- كلية الاقتصاد قسم اللغة الإنجليزية 40،000 جنيه تقسيط على قسطين 24،000 قسط أول، 16،000 قسط ثاني.
- كلية الاقتصاد قسم اللغة العربية 30 ألف جنيه على قسطين 18 ألف دفعة أولى و 12 ألف دفعة ثانية.
- فنون الإعلام والاتصال 35 ألف جنيه على قسطين «21 ألف دفعة أولى 14 ألف دفعة ثانية.
- سياحة وفنادق 20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى.
- تعليم الطفولة المبكرة – خاص – علم نفس 20000 جنيه تسدد على قسطين 12000 قسط أول، 8000 قسط ثانى.
- تعليم عربي – انجليزي – ألماني – علوم حاسب 25000 جنيه تقسيط على قسطين 15000 دفعة أولى و 10.000 دفعة ثانية.
إلى تلك الفقرة، تعرفنا على مصاريف الجامعة فِيْ 6 أكتوبر 2023 فِيْ جميع التخصصات والكليات لطلاب المدارس الثانوية الذين يرغبون فِيْ التقديم.