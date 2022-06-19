مصاريف مدرسة النصر للبنين بالإسكندرية وأرقام التليفونات

تعتبر من أقدم مدارس الإسكندرية حيث تأسست عام 1929 باسم المدرسة البريطانية للبنين BBSقبل أن تتغير مع ثورة 1952 ، لتصبح من أشهر المدارس التابعة للمعاهد العسكرية الوطنية.

مدرسة النصر للبنين

تعتبر مدرسة النصر للبنين من أشهر مدارس الإسكندرية ، وتخرج منها العديد من المشاهير والمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ، والفنان عمرو واكد النجم القومي والأهلي المصري ، إسلام إل-. شاطر وعمرو وردة.

يبلغ عدد طلاب مدرسة النصر للبنين 3500 طالب وطالبة في كل مستوى تعليمي ، وتشمل رياض الأطفال والمستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة ، بالإضافة إلى المدارس الثانوية البريطانية والأمريكية.

– رسوم مدرسة النصر للبنين بالاسكندرية

أما مصروفات مدرسة النصر للبنين بالإسكندرية فهي كالتالي:

روضة أطفال 1: 13500 جنيه مصري.

روضة أطفال 2 “14500 ج.

الصف الاول الابتدائي 16 الف جنيه مصري.

الصف الثانى الابتدائى 17 جنيها مصريا.

الصف الثالث الابتدائي 18 ألف جنيه مصري.

الصف الرابع الابتدائي 18500 جنيه مصري.

الصف الخامس الابتدائي 18500 جنيه مصري.

الصف السادس الابتدائي 18500 جنيه مصري.

الصف الإعدادي: 24 ألف جنيه.

الصف الثاني الإعدادي: 24500 جنيه مصري.

الصف الثالث الاعدادي 25 ألف جنيه مصري.

ارقام هواتف مدرسة النصر للبنين

إليك أرقام هواتف مدرسة النصر للبنين بالإسكندرية:

رقم هاتف مدرسة النصر للبنين بالإسكندرية: 035926340/035931180/035923144/035934917.

رقم فاكس مدرسة النصر للبنين: 035928553