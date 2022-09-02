‎”مصدر” الإماراتية تواصل صنع مستقبل الطاقة النظيفة فِيْ أوزبكستان

واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” جهُودها فِيْ تطوير مصادر الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

أعلنت “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة، يوم الجمعة عَنّْ الانتهاء من عملية الإغلاق المالي لمحطة زرافشان لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 500 ميغاوات، وهِيْ أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح على مستوى المرافق فِيْ أوزبكستان.

جاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم فِيْ العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث ألقى جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهُورية أوزبكستان الكلمة الرئيسية، بينما ألقى نيال هانيجان، المدير المالي لمصدر كلمة. بحضور شوخرت فافاييف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهُورية أوزبكستان، وشيرزود خوجايف نائب وزير الطاقة الأوزبكي.

وبهذه المناسبة، قال شكرت فافاييف “تطمح أوزبكستان إلَّى توفِيْر 25٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2026، ونقدر مساهمات مصدر والمؤسسات المالية التي تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. مشاريع الطاقة.

وأضاف لا شك أننا سنواصل العمل مع المقرضين والمطورين والقطاع الخاص لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وبالتالي دفع التنمية المستدامة فِيْ البلاد.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفِيْذي لشركة “مصدر” “نحتفل اليوم بانتهاء مرحلة مهمة من هذا المشروع التاريخي، الذي يعد خطوة إلَّى الأمام على طريق تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة فِيْ مجال الطاقة المتجددة. أوزبكستان وجهة استثمارية إستراتيجية للشركة “. مصدر، ونتطلع إلَّى الاستمرار فِيْ تطوير وتنمية محفظة مشاريعَنّْا فِيْها “.

وثمن الرمحي الدعم المقدم من المقرضين، وقال إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم المقرضين الرئيسيين المشاركين فِيْ مشروع زرافشان، ومنهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية. بنك التنمية الآسيوي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. .

وشكر الرمحي الاتحاد لائتمان الصادرات الذي تمثل مشاركته فِيْ التمويل خطوة مهمة نحو تنويع مزيج رأس المال الأجنبي المستثمر فِيْ أوزبكستان سواء من خلال الشركات العاملة داخل الدولة أو خارجها.

بالإضافة إلَّى المقرضين الرئيسيين، يشارك البنك الهُولندي لتنمية ريادة الأعمال كَمْقرض من المستوى B، بينما يشارك كل من ECI و Natixis وبنك أبوظبي الأول فِيْ تمويل المشروع من خلال توفِيْر الإقراض المضمون.

أعرب ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفِيْذي لشركة ECI، عَنّْ سعادته بالمساهمة فِيْ دعم تحقيق أهداف أوزبكستان المتعلقة بتعزيز الطاقة النظيفة، وتوفِيْر التمويل اللازم لشركة الطاقة المتجددة الرائدة، مصدر، لتطوير هذا المشروع البارز لبناء 500 ميجاوات. محطة طاقة الرياح. والذي يعتبر أكبر مشروع للطاقة المتجددة فِيْ منطقة آسيا الوسطى.

وقال فالسيوني “مع الانتهاء بنجاح من عملية الإغلاق المالي للمشروع، عززت مصدر مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا فِيْ العالم. ويأتي الانتهاء من هذه المرحلة المهمة من المشروع بعد أسابيع قليلة من الزيارة. لوفد إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون الطاقة مجلس الوزراء عاصمة طشقند وتوقيع مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة مع أوزبكستان والتي تشمل شراكات استراتيجية فِيْ قطاعات المالية والتعليم، الاقتصاد والقيادة الحكومية والأمن الغذائي والزراعة والموانئ والجمارك.

دخلت “مصدر” فِيْ اتفاقيات مشتركة مع الحكومة الأوزبكية فِيْ عام 2022 لتطوير وبناء وتشغيل محطة زرافشان لطاقة الرياح، أكبر مشروع للطاقة المتجددة فِيْ منطقة آسيا الوسطى.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عَنّْ 600 مليون دولار، ويأتي ذلك فِيْ إطار خطط أوزبكستان لتوفِيْر 25٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بنهاية العقد الحالي.