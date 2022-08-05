“مصدر” الإماراتية توقع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 2 جيجاواط

كشفت شركة “مصدر” الإماراتية عَنّْ توقيعها اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ الدولة الأفريقية.

قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” إنها وقعت اتفاقية مع شركة الكهرباء التنزانية المحدودة “تانسكو” لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلَّى 2 جيجاوات.

بحضور جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، تم توقيع اتفاقية التنمية المشتركة من قبل عبد الله زايد، رئيس تطوير الأعمال والاستثمار فِيْ مصدر، ومهاراج تشاندي، الرئيس التنفِيْذي لشركة تانيسكو، خلال مؤتمر تنزانيا للطاقة، حيث استضافت مصدر و “تانيسكو”. بموجب اتفاقية تأسيس شركة مشتركة تتولى تطوير المشروع.

أكد مهراج تشاندي، الرئيس التنفِيْذي لشركة تانيسكو، أن هذه الاتفاقية ستحقق نقلة نوعية كبيرة فِيْ تطوير قطاع الطاقة المتجددة فِيْ تنزانيا. إلَّى 2000 ميغاواط.

وقال عبد الله زايد، رئيس تطوير الأعمال والاستثمار فِيْ “مصدر”، إن التعاون بين “مصدر” و “تانيسكو” سيسهم فِيْ دعم جهُود التنمية المستدامة فِيْ تنزانيا، فضلاً عَنّْ توفِيْر مصدر طاقة آمن ونظيف للشعب التنزاني.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام “مصدر” بالسوق التنزاني ودعم تحقيق الهدف الوطني المتمثل فِيْ توفِيْر 5000 ميغاوات بحلول عام 2025.

وأعرب زايد عَنّْ تطلعه للعمل مع “تانسكو” لتطوير هذه المشاريع الطموحة ودعم تحقيق التنمية على أساس مستدام.

فِيْ المرحلة الأولى، ستقوم الشركة المشتركة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 600 ميغاوات، بما فِيْ ذلك مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح البرية، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، شريطة أن يتم تطوير مشاريع بسعة إجمالية لا تقل عَنّْ 2 جيجاوات. فِيْ مراحل لاحقة.

Tanesco هِيْ المزود الوحيد للطاقة الكهربائية فِيْ تنزانيا، وتتطلع الشركة إلَّى دعم الشبكة الوطنية بمزيد من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز الوصول إلَّى الكهرباء للشعب التنزاني، كَمْا تهدف الحكومة التنزانية لتوفِيْر الكهرباء لحوالي 75٪ من عموم البلاد بحلول عام 2035.