“مصدر” تغلق تمويل مشروع محطة “كاراداغ” للطاقة الكهروضوئية فِيْ أذربيجان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اليوم، إغلاق تمويل محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 230 ميغاواط.

المحطة هِيْ أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يعتمد على الاستثمار الأجنبي فِيْ أذربيجان، وأول مشروع “مصدر” فِيْ البلاد فِيْ منطقة القوقاز.

يتم تمويل المشروع من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

قال بارفِيْز شهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني “إن النجاح فِيْ استكَمْال هذه المرحلة الهامة يعكس طبيعة نهجنا وتصميمنا على تضافر جهُود مختلف الأطراف والتزامهم بتنفِيْذ المشروع. تماشيًا مع الهدف الوطني المتمثل فِيْ تحقيق بيئة نظيفة وتنمية خضراء، وضعت الدولة خططًا طموحة للاستفادة من مواردها الوفِيْرة مما لا شك فِيْه أن مشروع الطاقة الشمسية هذا سيكون خطوة رائدة تمهد الطريق لمزيد من المشاريع فِيْ مجال الطاقة النظيفة فِيْ المستقبل، وسيدعم هذا المشروع وغيره من المشاريع المماثلة تحقيق المساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2050، والتي تم الإعلان عَنّْها على هامش مؤتمر المناخ 26 كوب.

تهدف أذربيجان إلَّى زيادة حصة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة إلَّى 30٪ بحلول عام 2030، حيث تتطلع البلاد إلَّى تنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفِيْذي لشركة “مصدر” “محطة كارداغ هِيْ أول مشروع لـ” مصدر “فِيْ أذربيجان، ولذلك نحن فخورون بأننا وصلنا إلَّى هذه المرحلة المهمة فِيْ تطوير المحطة. مجال الطاقة النظيفة والتزامه بتحقيق التحول المنشود فِيْ قطاع الطاقة ودفع عملية التنمية المستدامة.

فِيْ مارس الماضي، حضر الرئيس التنفِيْذي لشركة “مصدر” حفل الافتتاح الرسمي لبدء إنشاء محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل التجاري خلال عام 2023. وستساهم المحطة فِيْ توليد نصف مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويًا. وهُو ما يكفِيْ لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث أكثر من 200 ألف طن من الكربون سنوياً. فضلا عَنّْ توفِيْر فرص عمل جيدة.

وقعت “مصدر” اتفاقيات مع وزارة الطاقة بجمهُورية أذربيجان لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بقدرة إنتاجية مؤكدة إجمالية قدرها 4 جيجاوات فِيْ المرحلة الأولى، مع الحصول على حق تطوير 6 جيجاوات إضافِيْة كَمْرحلة ثانية. تضمنت الاتفاقيات الموقعة فِيْ يونيو الماضي تنفِيْذ مشاريع طاقة الرياح البرية بقدرة 1 جيجاواط، وأخرى فِيْ مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1 جيجاواط، بالإضافة إلَّى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية و الهِيْدروجين الأخضر بسعة 2 جيجاوات.

مصدر هِيْ واحدة من الشركات العالمية الرائدة والأسرع نموًا فِيْ مجال الطاقة المتجددة مع توقعات بأن الطاقة الإجمالية لمشاريعها ستصل إلَّى 100 جيجاوات بحلول عام 2030. فِيْ العام الماضي وحده، تمكنت الشركة من تحقيق نمو بنسبة 40٪ فِيْ محفظتها العالمية من المشاريع. وفِيْ ديسمبر الماضي تم الإعلان عَنّْ اتفاقية استراتيجية بين “أدنوك” و “طاقة” و “مبادلة” لتملك كل منها حصة فِيْ “مصدر” بهدف توسيع نطاق التطوير والاستثمار فِيْ الطاقة المتجددة والهِيْدروجين الأخضر.