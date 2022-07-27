مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “السعر الأساسي” على تسهِيْلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارًا من يوم الخميس 28 يوليو / تموز 2022.

يأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عَنّْ زيادة سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المنعقد اليوم.

كَمْا قرر البنك المركزي الإبقاء على السعر المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهِيْلات الائتمانية الحالية عَنّْد 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي.

يحدد السعر الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، الوضع العام للسياسة النقدية للبنك المركزي. كَمْا أنه يوفر حدًا أدنى من معدل الفائدة الفعلي لأسعار السوق النقدية لليلة واحدة فِيْ الدولة.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء فِيْ محاولة لتهدئة أعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات، وتوقع “زيادات مستمرة” فِيْ تكاليف الاقتراض على الرغم من وجود أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، فِيْ بيان “لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع”.

فِيْ قرار بالإجماع، رفعت اللجنة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية الليلية إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.