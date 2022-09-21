مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 75 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “السعر الأساسي” على تسهِيْلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس من 2.4٪ إلَّى 3.15٪ اعتباراً من يوم غد الخميس.

يأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عَنّْ زيادة سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المنعقد اليوم.

كَمْا قرر البنك المركزي الإبقاء على المعدل المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهِيْلات الائتمانية الحالية عَنّْد 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي.

يحدد السعر الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للبنك المركزي ويوفر الحد الأدنى من معدل الفائدة الفعلي لأسعار سوق المال لليلة واحدة فِيْ الدولة.