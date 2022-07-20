مصرف الإمارات المركزي يسجل قفزة “قياسية” فِيْ الأصول الأجنبية

سجل مصرف الإمارات المركزي قفزة قياسية فِيْ الحجم الإجمالي للأصول الأجنبية بنهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 459.92 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 17.2٪، أي ما يعادل 67.5 مليار درهم، مقابل 392.44 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

أرجعت أحدث إحصاءات البنك المركزي الارتفاع السنوي فِيْ الأصول الأجنبية إلَّى زيادة أرصدة الحساب الجاري والودائع لدى البنوك فِيْ الخارج بنسبة 6.5٪ بما يعادل 16.7 مليار درهم لتصل إلَّى 274.18 مليار درهم نهاية مارس الماضي. مقابل 257.46 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلَّى 135.62 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 50.8٪ أو 45.7 مليار درهم مقابل 89.93 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

أما الأصول الخارجية الأخرى للبنك المركزي فقد بلغت 50.12 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل نحو 45.05 مليار درهم فِيْ مارس 2022 بزيادة 11.3٪ أي ما يعادل 5.1 مليار درهم.

وفِيْ سياق متصل، ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلَّى 515.79 مليار درهم فِيْ مارس الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 9.7٪، بما يعادل 45.8 مليار درهم، مقابل 470.02 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

توزعت موازنة البنك المركزي على جانب الأصول 267.04 مليار درهم نقد وأرصدة لدى البنوك مارس الماضي، إضافة إلَّى استثمارات بنحو 181.53 مليار درهم، و 36.17 مليار درهم للودائع، و 2.94 مليار درهم للقروض والسلفِيْات، و 28.11 مليار درهم. للأصول الأخرى. .