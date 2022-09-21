مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس

أعلن مصرف البحرين المركزي عَنّْ رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25٪ إلَّى 4٪، فِيْ ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان سلاسة أداء أسواق المال. فِيْ مملكة البحرين.

كَمْا تم رفع سعر الفائدة على الودائع الليلية من 3٪ إلَّى 3.75٪، كَمْا تم رفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4٪ إلَّى 4.75٪. هذا بالإضافة إلَّى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على بنوك التجزئة مقابل تسهِيْلات الإقراض من 4.50٪ إلَّى 5.25٪.

وذكر البيان أن البنك المركزي يواصل متابعة التطورات فِيْ السوقين الدولي والمحلي لاتخاذ أي إجراءات إضافِيْة لازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ المملكة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪ من 2.5٪.

يسعى البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم، مع الحد من تأثير قراراته على النمو الاقتصادي، بناءً على قوة سوق العمل، والتي تدل على بيانات مطالبات البطالة والبطالة، مع مراعاة بيانات مبيعات التجزئة.

فِيْ السابق، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، و 75 نقطة أساس فِيْ يوليو، ليرتفع معدل الفائدة إلَّى ما بين 2.5٪ و 2.75٪، مقارنة بـ 0.25٪ نهاية العام الماضي.