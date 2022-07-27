مصرف البحرين يرفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الشهرية 75 نقطة أساس

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، عَنّْ رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لأجل أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 4٪.

كَمْا رفع مصرف البحرين المركزي سعر الإقراض بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 4.50٪.

اليوم، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

قال البنك المركزي الأمريكي اليوم إن التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس الاختلالات المتعلقة بالوباء، والزيادات فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.