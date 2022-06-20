مصرف الراجحي فرصة الحصول على قرض بدون وظيفة لمدة عام للمواطن السعودي

فرص مصرف الراجحي السعودي في المملكة وتقديم الدعم المادي للمواطنين. نشرح من مقالنا الحصول على قرض غير وظيفي من شركة الراجحي للنساء والرجال وجميع الفئات المستفيدة في المملكة العربية السعودية وفق الشروط والضوابط التي أعلنها البنك والتي حددها بناء على الحالة. من الفئات وكيفية استحقاق الأقساط وسداد قيمة التمويل والقرض في مدة لا تقل عن سنة قدم البنك خدمة الحصول على قرض بدون وظيفة ضمن مختلف الخدمات الممتازة التي يقدمها للعملاء من أجل تقديم التسهيلات والمساعدات لهم للحصول على التمويل المطلوب وسداد المتعثرين وديونهم المتأخرة. سنشرح لك عبر موقع ثقافني خطوات الحصول على قرض بدون وظيفة الراجحي وشروط القرض.

قرض مصرف الراجحي للعاطلين 1443

يعتبر مصرف الراجحي السعودي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم خدمة جديدة ومميزة لجميع المواطنين وهي الحصول على قرض من مصرف الراجحي بدون وظيفة ويصل مبلغ التمويل 30 ألف ريال بالإضافة إلى السماح بفترة سماح لسداد القسط الأول بعد 12 شهرا أي بشكل عام الهدف من توفير هذا النوع من التمويل هو مساعدة المعسر ماليا. والمميز في الأمر أن الحصول على هذا التمويل لا يستغرق سوى دقائق قليلة ، والجدير بالذكر أن البنك يقدم العديد من القروض المختلفة منها القرض الشخصي وتمويل السيارة للمواطن.

خطوات الحصول على قرض الراجحي بدون عمل

ولكي يحصل المواطن على قرض الراجحي لا يحتاج إلى وظيفة ، لذلك يسعى للتقدم في البنك للحصول على قرض بدون وظيفة للفئات المستهدفة من الرجال والنساء والمتقاعدين. التالية:

أدخل الرابط الرسمي مصرف الراجحي السعودي.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق المستندات والأوراق التي يطلبها البنك.

التوجه إلى البنك لتوقيع الأوراق وتحديد مدة السداد والأقساط.

شروط القرض بدون وظيفة مصرف الراجحي للمواطن

يضع مصرف الراجحي شروطًا للمواطن يقبل من خلالها تمويل قرض بدون عمل على النحو التالي: