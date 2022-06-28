مصرف ليبيا المركزي فِيْ الشرق يحذر من أن إعادة التوحيد فِيْ خطر

طلب فرع لمصرف ليبيا المركزي بشرق ليبيا أموالا من طرابلس، الثلاثاء، متهما إياها بتجاهل إعادة توحيد البنك بعد سنوات من الانقسام خلال الصراع، وأشار إلَّى أنه قد يستأنف طباعة النقود.

انقسم مصرف ليبيا المركزي، مثله مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اندلاع الحرب فِيْ عام 2014، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد فِيْ عام 2022 كجزء من عملية السلام بعد وقف إطلاق النار.

لكن عملية السلام تتعرض لضغوط متزايدة، حيث تدعم الفصائل المتنافسة مرة أخرى حكومتين مختلفتين، وأي تدابير جديدة تجاه الانقسام الاقتصادي يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث تصعيد أوسع.

وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عَنّْدما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عَنّْ عمليات المقاصة الإلكترونية، أزمة سيولة كبيرة بأسعار صرف متفاوتة ولجوء الأفراد والشركات إلَّى السيولة النقدية.

فِيْ الشرق، تواجه البنوك التجارية مشاكل مالية كبيرة.

قال مصرف ليبيا المركزي فِيْ الشرق، اليوم الثلاثاء، إنه توقف عَنّْ طباعة النقود كبادرة حسن نية خلال عملية إعادة التوحيد، لكنه اتهم مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس باتباع الاتجاهات الانقسامية وحرمانها من السيولة.

وأضاف فِيْ بيان أنه إذا لم يتم تزويده بسيولة قدرها 500 مليون دينار (104 ملايين دولار)، فسيكون الباب مفتوحا لأخذ حلول بديلة، دون الخوض فِيْ التفاصيل.

عين برلمان شرق ليبيا فتحي باشاغا رئيسا للوزراء على الرغم من رفض إدارة طرابلس التنحي، ووافق البرلمان هذا الشهر على ميزانية قدرها 90 مليار دينار لحكومته.

لكن مصرف ليبيا المركزي فِيْ طرابلس لم يعترف بعد بميزانية البرلمان ويبدو أنه لا يزال يعمل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة فِيْ العاصمة.

تضغط الولايات المتحدة من أجل آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي لمنع أي من الجانبين من النظر إلَّى الخلافات حول الوصول إلَّى أموال الدولة على أنها سبب للصراع.

لكن مع اشتداد الأزمة السياسية، أوقفت الفصائل فِيْ الشرق بعض إنتاج النفط الليبي وحرمت الدولة من الإيرادات فِيْ محاولة للمطالبة بتنصيب باشاغا فِيْ طرابلس.