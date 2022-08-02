مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي “تنسيق الثانوية العامة 2022”

بعد 72 ساعة من إعلان نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم ستبدأ المراحَلْ الأولى من تنسيق الثانوية العامة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أمنيات طلاب الثانوية الناجحين، فهِيْ من المعتمدين المعاهد الخاصة. من قبل وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى توفِيْر نفقاتها الخاصة، يتم تحديثها باستمرار من أجل التعرف عليها.
تنسيق كلية الشرطة 2023/2022 “إجراءات التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة 2022”
مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة 2022
- تبلغ رسوم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 3399 جنيهاً مصرياً.
- – بلغت مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية اعتباراً من 6 أكتوبر 3874 جنيهاً مصرياً.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة 3259 جنيهاً.
- رسوم معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 13060 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 3399 جنيه.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 3742 جنيهاً.
- – مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرق 3768 جنيهاً مصرياً.
- تبلغ نفقات معهد أسوان العالي للخدمة الاجتماعية فرع قنا 3،399 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 3581 جنيهاً.
- – تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان 3،399
- – تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهُور 3212
- – تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 3،399
- – تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج 3،399
- – تبلغ مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها 3399 جنيهاً مصرياً.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للتوجيه والتعاون السياحى 2475 جنيهاً.
- تبلغ نفقات المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط 4،215 جنيه إسترليني.
- رسوم المعهد العالي للفنون التطبيقية اعتباراً من 6 أكتوبر 11862 جنيهاً مصرياً.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس 10946 جنيه.
- – مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا من اكتوبر حتى 6 اكتوبر 16235 جنية.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق 20064
- تبلغ رسوم المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور 14194
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية بسموحة 20064 جنيه.
- تبلغ تكلفة أكاديمية المعادى الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 18،923 جنيه إسترليني.
هنا .. رَابِطْ الاطلاع على نتيجة البكالوريا، مع الجلسة رقم 2022، ومعرفة تاريخ تقديم الشكاوى.
- تبلغ مصروفات المعاهد الخاصة بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة بالجيزة 21296 جنيه إسترليني.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة بسيوداد 15 دى مايو 12514 جنيهاً مصرياً.
- تبلغ نفقات المعهد الكندي للخريجين لتكنولوجيا الهندسة على الاتفاقية الخامسة 26،647 جنيهًا إسترلينيًا.
- تبلغ رسوم المعهد المصري العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15،936 جنيه إسترليني.
- – مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، مصروفات المعهد 13350 جنيهاً.
- – بلغت مصروفات معهد القاهرة الجديدة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس 11182 جنيه إسترليني.
- معهد المنيا للدراسات العليا للهندسة والتكنولوجيا يكلف 14،797 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 10،684 جنيه إسترليني.
- تبلغ رسوم معهد الصفوة العالي للهندسة 11701 جنيه إسترليني.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 10،571 جنيهاً.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 15683 جنيه.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالدلتا بالمنصورة 15،611 جنيه.
- تبلغ رسوم معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 14،833 جنيه إسترليني.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأهرامات 6 أكتوبر 13362 جنيهاً
- تبلغ مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس العابر) 12701 جنيه إسترليني.
- رسوم معهد الوادي العالي للهندسة بالقليوبية (ك 26) طريق القاهرة الإسماعيلية 11،730 جنيه إسترليني.
- تبلغ رسوم المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا باباز بمدينة السلام 13.802 جنيه.
- تبلغ رسوم معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا النعناع 12.767 جنيه إسترليني.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة ببلبيس 13.860 جنيهاً.
- تبلغ رسوم معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 17401 جنيه إسترليني.
- معهد طنطا العالي للهندسة والتكنولوجيا يكلف 11891 جنيه إسترليني.
- – بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط بالإسكندرية 16.670 جنيه.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بقناة السويس 15.936 جنيه.
- نفقات المعهد الكندي العالي للهندسة اعتبارًا من 6 أكتوبر، بلغت نفقات المعهد 18،847 جنيهًا إسترلينيًا.
- تبلغ رسوم معهد المرج العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة 15،936 جنيه إسترليني.
- رسوم معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 16،599 جنيه إسترليني.
- تبلغ رسوم معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 16،599 جنيه إسترليني.
- تبلغ رسوم معهد الزقازيق العالي للهندسة والتكنولوجيا 15،936 جنيه إسترليني.
- تبلغ رسوم معهد Tod العالي للهندسة والتكنولوجيا 13.008 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات معهد المحَلْة الكبرى العالي للهندسة والتكنولوجيا 14.079 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الإنتاج الحربى 31777 جنيهاً مصرياً.
- تبلغ تكاليف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 18،620 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفِيْوم 18.741 جنيه إسترليني.
- إنفاق المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال فِيْ 6 أكتوبر هُو 7،958 جنيه إسترليني.
- تبلغ تكاليف المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث فِيْ الاتفاقية الخامسة 23307 جنيهات
- – بلغت مصروفات المعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروق 21.039 جنيه.
- – تبلغ مصروفات معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم 22.373 جنيهاً مصرياً.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للإعلام بالإسكندرية – سموحة 15683 جنيه.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للغات بشيراتون ريزيدنس – مصر الجديدة 7075 جنيهاً مصرياً.
- رسوم المعهد العالي للغات اعتباراً من 6 أكتوبر 7،634 جنيهاً مصرياً.
- معهد المدينة العالي للغات الدولية – شبرا تبلغ مصروفات سك النقود 6023 جنيهاً مصرياً.
- تبلغ رسوم المعهد العالي للغات بالمنصورة 5،802 جنيه.
- رسوم معهد المنيا العالي للغات 6،635 جنيه إسترليني.
- – تبلغ مصروفات المعهد العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة 7811 جنيه.
- تبلغ نفقات معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر 4،211 جنيه إسترليني.