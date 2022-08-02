مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي “تنسيق الثانوية العامة 2022”

بعد 72 ساعة من إعلان نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم ستبدأ المراحَلْ الأولى من تنسيق الثانوية العامة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أمنيات طلاب الثانوية الناجحين، فهِيْ من المعتمدين المعاهد الخاصة. من قبل وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى توفِيْر نفقاتها الخاصة، يتم تحديثها باستمرار من أجل التعرف عليها.

تنسيق كلية الشرطة 2023/2022 “إجراءات التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة 2022”

مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة 2022

تبلغ رسوم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 3399 جنيهاً مصرياً.

– بلغت مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية اعتباراً من 6 أكتوبر 3874 جنيهاً مصرياً.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة 3259 جنيهاً.

رسوم معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 13060 جنيه إسترليني.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 3399 جنيه.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 3742 جنيهاً.

– مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرق 3768 جنيهاً مصرياً.

تبلغ نفقات معهد أسوان العالي للخدمة الاجتماعية فرع قنا 3،399 جنيه إسترليني.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 3581 جنيهاً.

– تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان 3،399

– تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهُور 3212

– تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 3،399

– تبلغ نفقات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج 3،399

– تبلغ مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها 3399 جنيهاً مصرياً.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للتوجيه والتعاون السياحى 2475 جنيهاً.

تبلغ نفقات المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط 4،215 جنيه إسترليني.

رسوم المعهد العالي للفنون التطبيقية اعتباراً من 6 أكتوبر 11862 جنيهاً مصرياً.

– تبلغ مصروفات المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس 10946 جنيه.

– مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا من اكتوبر حتى 6 اكتوبر 16235 جنية.

– بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق 20064

تبلغ رسوم المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور 14194

– بلغت مصروفات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية بسموحة 20064 جنيه.

تبلغ تكلفة أكاديمية المعادى الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 18،923 جنيه إسترليني.

هنا .. رَابِطْ الاطلاع على نتيجة البكالوريا، مع الجلسة رقم 2022، ومعرفة تاريخ تقديم الشكاوى.