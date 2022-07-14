مصري أم أجنبي.. من يدير لقاء الأهلي وبيراميدز تحكيميًا

يكثف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاتهم خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل استقدام فريق من الحكام الأجانب لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي تحركات اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب في ظل رغبة الأهلي وبيراميدز في دخول اللقاء مع الحكام الأجانب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف إدارة اللقاء بجهاز أجنبي، وفي الواقع بدأ في الاتصال بعدة اتحادات أوروبية لاختيار طاقم أجنبي.

ورغم أنه لم يتبق سوى 48 ساعة على الاجتماع، وهو وقت قصير لجلب موظفين أجانب، إلا أن هناك محاولات مكثفة للقيام بذلك، بناءً على رغبة الطرفين في الاجتماع.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الاهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة في 22 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 6 وخسر في مباراتين.

التصنيف الهرمي

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، من 15 فوزًا و 5 تعادلات و 4 خسائر.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك – المركز الأول – 54 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 50 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 48 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 39 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلائع الجيش – المركز السادس – 37 نقطة

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 34 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 31 نقطة.

9- اتحاد الإسكندرية – المركز التاسع – 28 نقطة.

10_ إنبي – المركز العاشر – 27 نقطة.

11- المصري – المركز الحادي عشر – 27 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا – المركز 12 – 26 نقطة.

13- غزل المحلة – المركز 13 – 26 نقطة.

14- الإسماعيلي – المركز الرابع عشر – 23 نقطة.

15- الجونة – المركز الرابع عشر – 22 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 20 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 16 نقطة.

18- مصر للمقاصة – المركز الثامن عشر – 14 نقطة