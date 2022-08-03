مصري يرفض الصلاة على زوجته وأبلغ عن هروب أبنائه

في حادث صادم امتنع مقيم مصري الجنسية عن حضور مراسم طليقته. لاحقًا، سحب تصاريح الإقامة الرسمية التي تصادق على وجود زوجته وأولاده في المملكة وأخفتهم، في سياق الخلافات التي نشبت بينهم.

كما أعلن موقع كايرو 24 ؛ الأزمة تعود إلى 5 سنوات. نشأ خلاف بين الزوجين، سحب الأب بعده مسكن زوجته وطفليه، وأخفاهم، وأبلغ السلطات عن هروبهم.

رحلة عمل

كان على المرأة المصرية أن تعمل مصورة من أجل إعالة طفليها. إلا أنها تعرضت قبل عامين لمشكلة صحية تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى ودهشت أنها بحاجة إلى عملية قلب مفتوح. تكاليفك مضمونة من قبل أحد أفراد الجالية المصرية في المملكة.

خروج هادئ

بعد أن تعافت المرأة البالغة من العمر 42 عامًا، عادت للعمل مرة أخرى ؛ لكنه مرض ولم يعد للحياة. تسبب الانخفاض الحاد في الدورة الدموية في وفاته. وعندما أُبلغ الرجل بوفاتها لاستكمال مراسم الدفن، رفض الحضور وأعلن أنه سيقاطعها هي وأطفالها.

وجهة غير معروفة

وأوضح أحد أعضاء الجالية المصرية أنه فور إبلاغ السلطات برفض الزوج حضور الحفل، تم إبلاغ الجهات الأمنية، والتي قامت بدورها بتسهيل إصدار تصاريح الاغتسال والدفن، مبينة أن خطبة الجنازة قد جرت. مكان. مكان بعد صلاة الظهر في مسجد الملك فهد ودفن في مقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية. وأشار بعض الجيران إلى أن الأب رفض استقبالهم ؛ ولا يزال وضعه مجهولاً، خاصة بعد الإبلاغ عن غياب معيله الوحيد ووالدته ووالده قبل هروبه. ليس لديهم أي حق قانوني في السفر أو الإقامة أو الدراسة.